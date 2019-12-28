Куда сходить до и после Нового года. Гид по главным праздничным событиям Омска

Posted 28 декабря 2019,, 10:02
Published 28 декабря 2019,, 10:02
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Елки и ледовые городки
Театральная площадь
Каждый день до 8 января, с 16.00. (0+)
Театрализованные представления, игры и развлечения у главной городской елки. Можно покататься на горках и побродить по замку Снежной королевы. А вечером 31 декабря омичей зовут на площадь встречать Новый год.
Зимний Любинский
Каждый день до 5 января, с 17.00 (0+)
Новогоднее пространство на улице Музейной возле сибирского Эрмитажа с ледовыми скульптурами (есть даже ледяные разводные мосты), уличной ярмаркой и мастер-классами.
Ледовый городок у «Меги»
Открытие 28 декабря, 15.00. (0+)
Замок в скандинавском стиле, парад Дедов Морозов, интерактивный спектакль и квест, где можно побывать в роли викинга. В финале вечера — фейерверк.
Парк 30-летия ВЛКСМ
Каждый день. Открытие 28 декабря, 16.30. (0+)
Представление и игры на открытии елки. Каждый день — каток, Горки-парк, зимние аттракционы. 31 декабря здесь можно встретить Новый год, а на каникулах детей ждут аниматоры.
Советский парк
29 декабря, 17.00. (0+)
Праздничное представление у елки: игры, танцы и веселье с артистами театра «Третий круг». Каток, горки и аттракционы.
Фестивали и усадьбы Деда Мороза
Мультимедийная усадьба Деда Мороза
Исторический парк (ТЦ «Континент») (0+)
До 15 января, с 10.00 до 20.00. Вход: 150 руб.
Шоу-спектакль: 500-600 руб.
Новогоднее пространство с современными технологиями. Зрители попадают в волшебный мир, где над головой мерцают созвездия, возникают морозные узоры и оживают зимние орнаменты. В интерактивной зоне можно стать персонажем проекции и отправить электронное письмо Деду Морозу. А в 12.00 и 16.00 каждый день в усадьбе проходит мультимедийный спектакль «В погоне за звездой» с эффектом погружения в разные локации — от Северного полюса до открытого космоса.
Зимний фестиваль
Исторический парк (ТЦ «Континент») (6+)
2-8 января, с 11.00 до 20.00. Вход: 0-150 руб.
Каждый день — показы новогодних мультфильмов, фестиваль короткометражного кино (бесплатно), новогодние экскурсии по мультимедийным экспозициям, выставки и детские мастер-классы. Подробную программу можно посмотреть здесь.
Спортивные события
Ночное катание в сноупарке
Сноупарк в Крутой горке. 28 декабря, 23.00. Вход: 700 руб. (18+)
Экстремальные проводы года на сноуборде. Катания под музыку всю ночь, ведущий, DJ, подарки. Днем сноупарк работает со среды по воскресенье, с 10.00 до 22.00. Кроме досок, можно кататься на лыжах, тюбинках, коньках.
Новогодние «покатушки» на велосипеде
Старт на пл. Бухгольца. 29 декабря, 15.00.
Не совсем сезонное, но яркое развлечение для тех, кто не может прожить без велосипеда даже зимой. Веломаршрут будет выстроен между городских елок. Маскарадные костюмы, гирлянды и украшенные велики приветствуются. На финише — костер.
Лыжная гонка на призы Деда Мороза
Советский парк. 30 декабря, с 12.00
Лыжникам предстоит преодолеть дистанции в 1, 3 и 5 км. Призы вручает Дед Мороз. (Необходим допуск врача).
XXIX Рождественский полумарафон
Соборная площадь. 7 января, 13.00
Традиционный старт «самого холодного забега в мире». Суровое спортивное испытание и карнавал косплея.
Рождественские катания
Городские катки. 7 января, с 16.00 до 17.00. Вход: бесплатно
Традиционные бесплатные катания в Рождество. В акции участвует семь катков: в «Красной звезде», СК «Юность», на «Зеленом острове», в ЛДС им. Фетисова, ледовых аренах им. Родниной, им. Кожевникова, им. Киселева.
Мастер-классы и кинопоказы
Омская крепость
Стеклодувный мастер-класс: участники будут «выдувать» елочную игрушку. 29 декабря, 10.00-17.00. Стоимость: 200 руб.
«Кукольный дом Оксаны Трашковой»: изготовление зимних кукол народного календаря. До 6 января, 13.00-15.00. 450 руб.
Музей просвещения, ул. Музейная, 3
Каждый день новые мастер-классы — по декоративно-прикладному искусству, сценической речи и ирландским танцам. Кинопоказ «Гарри Поттер и философский камень». Расписание и цены смотрите здесь.
Эрмитаж-Сибирь
28 декабря, 15.00-17.00. Мастер-класс по росписи новогодних шаров по мотивам картин из собрания музея и под руководством профессионального художника. Стоимость: 1300 руб. Предварительная запись.
Дом культуры «Мега»
29 декабря, 10.00. Мастер-класс по новогоднему макияжу с профессиональным визажистом. Вход: бесплатно.
Исторический парк (ТК «Континент»)
С 4 января в историческом парке открывается новый проект — Киноклуб «История V кадре». Совместные кинопросмотры с обсуждениями фильмов, мастер-классы по основам видеосъемки, созданию мультфильмов на смартфоне, групповые занятия по монтажу, съемке, работе в кадре.
Выставки
Музей «Искусство Омска», со 2 января, с 10.00 до 19.00
25 нетрадиционных, концептуальных и немного странных елок от омских художников и дизайнеров. Елка-свитер, елка-ароматизатор для машин и даже елка-надгробие.
«Сжимая рукоять меча»
Эрмитаж-Сибирь, 2–8 января. Вход: до 300 руб.
Если еще не посетили, то самое время сходить на первую привозную экспозицию сибирского Эрмитажа. Крупнейшее собрание оружия и доспехов Ближнего Востока из коллекций главного музея Санкт-Петербурга.
Выставка Ильи Глазунова
Исторический парк (ТЦ «Континент»), со 2 января
Вход: бесплатно (0+)
2 января в 16.00 открывается выставка «Образы русской классической литературы в творчестве Ильи Глазунова из коллекции ГБУК г. Москвы «Галерея Ильи Глазунова».
Спектакли
Балет «Щелкунчик»
Музыкальный театр, 28 декабря, 18.00. Вход: 50-200 руб. (6+)
Балет-феерия в двух действиях. Музыка Чайковского, либретто по одноименной сказке Гофмана.
«Морожены песни»
Лицейский театр, 31 декабря, 18.00 (12+)
Сцену Лицейского театра занесло снегом, в зал ворвется морозный воздух и звон колокольчиков. Спектакль на основе сказок Степана Писахова с сибирским колоритом, песнями, танцами и атмосферой праздника.
Новогодняя феерия в филармонии
Концертный зал. 31 декабря, 19.00. Вход: 1200-3700 руб. (12+)
Праздничный концерт с мультимедийными эффектами и танцевальная программа с духовым оркестром.
Новогодний маскарад
Органный зал. 31 декабря, 16.00. Вход: 1300 руб (12+)
Бал-маскарад, новогодняя лотерея, фотозона, праздничный бокал шампанского в фойе, виртуальный концерт из песен новогодних фильмов, большой праздничный концерт.
Актерские битвы «Drama Battle Импровизация»
Центр современной драматургии. 31 декабря, 17.00
Вход: 450-550 руб (18+)
Шоу-импровизация от актеров ЦСД.
«Новогодний звездопад»
Театр «Галерка», 29–30 декабря, 10.00, Вход: 200-400 руб. (0+)
Детский спектакль. Невероятное путешествие по Млечному пути в постановке худрука театра Владимира Витько.
«Миленький ты мой»
Театр «Галерка», 29–31 декабря и 3–6 января, 19.00
Вход: 300-650 руб. (16+)
Новогодняя премьера «Галерки». Лирическая комедия в двух действия: современная история, которая произошла с героями под Новый год.
«Дед Мороз и космические пираты»
Омский ТЮЗ. 7 и 8 января, 11.00 (6+)
Кто только ни пытался в детских спектаклях сорвать Новый год: злые силы, сказочные герои. В этот раз попытку предпримут космические пираты.