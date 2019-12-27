Росстат спрогнозировал рост населения России до 150 млн человек к 2026 году

Posted 27 декабря 2019, 12:44
Published 27 декабря 2019, 12:44
Modified 23 февраля 2022, 14:23
Updated 23 февраля 2022, 14:23
Из года в год Росстат уточняет данные прогноза, анализируя имеющуюся статистику. Ведомство представило три прогноза численности населения - низкий, средний и высокий. При их составлении учитывались тенденции в показателях рождаемости, смертности и миграции. Об этом пишет newsnn.
Высокий прогноз представляет собой самый оптимистичный сценарий: население России увеличится, поскольку убыль сократится с 249,3 тысячи человек до 21,3 тысячи человек. К 2035 году миграционный поток достигнет 386,8 тысячи человек.
При высоком прогнозе вырастет и продолжительность жизни: с 73 лет в 2020 году до 81 года в 2035 году. Если в 2019 году коэффициент рождаемости составлял 1,511, то к 2035 году он вырастет до 1,738. Такой сценарий сокращает показатели смертности: к 2035 году она должна составить 1,45 миллиона человек.
В 2036 году большинство россиян будут входить в возрастную категорию 46-50 и 51-55 лет. В настоящее время большая часть граждан РФ находится в возрасте 31-35 и 36-40 лет.
Средний прогноз является неутешительным: численность населения сократится к 2036 году. Россия не сможет справиться с «демографическими провалами» 40-х годов, а также 80-х и 90-х годов прошлого века.
Низкий вариант прогноза – самый негативный: упадут рождаемость и поток миграции. При таком сценарии к 2036 году население составит 134 миллиона человек, а продолжительность жизни достигнет лишь 75 лет (на два года больше, чем в 2019 году). Рождаемость сократится, а смертность увеличится.
Высокий вариант прогноза отражает положительную динамику в миграционной сфере и учитывает, что рождаемость и продолжительность жизни будут неуклонно расти. Низкий вариант прогноза рассчитан с условием падения рождаемости и уменьшения миграционного потока. Специалисты Росстата просчитали несколько сценариев, которые отражают разные точки зрения на демографическое развитие страны.