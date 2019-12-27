Росстат спрогнозировал рост населения России до 150 млн человек к 2026 году

При высоком прогнозе вырастет и продолжительность жизни: с 73 лет в 2020 году до 81 года в 2035 году. Если в 2019 году коэффициент рождаемости составлял 1,511, то к 2035 году он вырастет до 1,738. Такой сценарий сокращает показатели смертности: к 2035 году она должна составить 1,45 миллиона человек.