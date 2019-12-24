В Омске смастерили самую маленькую елочную игрушку из золота и стекла

Рассмотреть елочную игрушку можно только через микроскоп или с помощью увеличительного стекла. Примечательно, что у шара есть петелька, поэтому его можно повесить на крошечную елку. Такая тоже существует, микроминиатюрист сделал ее из кристалла несколько лет назад.