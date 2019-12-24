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Posted 24 декабря 2019,, 06:15

Published 24 декабря 2019,, 06:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Омске смастерили самую маленькую елочную игрушку из золота и стекла

24 декабря 2019, 06:15
Омские мастера создали стеклянный шар, размер которого составляет меньше двух миллиметров, сообщает «12 канал».

Необычную елочную игрушку сделали стеклодув Юрий Чеглаков, который выдул сам шарик, и микроминиатюрист Анатолий Коненко. Он оформил игрушку и написал на ней «С Новым годом!» и «2020». Главная особенность шара в том, что он пустотелый. Создать такое может только настоящий мастер.

Рассмотреть елочную игрушку можно только через микроскоп или с помощью увеличительного стекла. Примечательно, что у шара есть петелька, поэтому его можно повесить на крошечную елку. Такая тоже существует, микроминиатюрист сделал ее из кристалла несколько лет назад.

«Сам шар сделан из стекла, это настоящее стекло. Всё остальное сделано из чистого золота, чтобы не ржавело, было красиво. Его там совсем мало надо было, так что это не проблема», — рассказал телеканалу Анатолий Коненко.

Создатели подали заявку в Книгу рекордов России. Елочная игрушка может стать самым маленьким стеклянным шаром в стране. Омичи смогут посмотреть на необычное новогоднее украшение в музее имени Врубеля ближе к Новому году.

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