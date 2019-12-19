Бурков ответит на вопросы омичей и подведет итоги года

В понедельник, 23 декабря, выйдет очередной выпуск программы «Диалог с губернатором». Губернатор Омской области ответит на вопросы омичей и выслушает их пожелания, а также подведет итог 2019 года. Чем запомнился уходящий год жителям Омской области и властям.