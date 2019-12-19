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Posted 19 декабря 2019,, 05:44

Published 19 декабря 2019,, 05:44

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Бурков ответит на вопросы омичей и подведет итоги года

19 декабря 2019, 05:44
В понедельник, 23 декабря, выйдет очередной выпуск программы «Диалог с губернатором». Губернатор Омской области ответит на вопросы омичей и выслушает их пожелания, а также подведет итог 2019 года. Чем запомнился уходящий год жителям Омской области и властям.

Принимаются вопросы по различным тематикам, в том числе по медицине, проблемам благоустройства, строительству дорог и перспективам газификации. Программа «Диалог с губернатором» выйдет в эфир 12 канала в понедельник, 23 декабря, в 20:00.

Отправить свой вопрос или обращение может любой желающий, для этого необходимо заполнить специальную форму на сайте телеканала. Вопрос может быть записан на видео. Также на сайте появится баннер с активной ссылкой на интернет-приемную, где можно оставить сообщение.

Если вопрос возникнет во время эфира, его также можно задать, позвонив по телефону 8-800-700-70-12. Во время прошлой программы было принято рекордное число сообщений. Одним из популярных способов задать вопрос становится видеообращение.

Также во время прямого эфира 23 декабря задать вопросы можно под постом с прямой трансляцией в группах 12 канала в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на Youtube-канале.

Напомним, в передаче «Диалог с губернатором» обсуждаются актуальные проблемы омичей. Проект, где каждый житель может выйти в прямой диалог с главой региона. Можно не только задавать вопросы, но и предлагать свои варианты решения уже существующих проблем.

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