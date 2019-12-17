Каким будет бизнес в 2020 году?

Максим Батырев сам провел свою компанию и команду через ряд серьезных испытаний, из которых мы вышли победителями, в то время, когда конкуренты не смогли сделать ни одной продажи, его департамент продаж стал лучшим в стране. Что он делал, какие технологии использовал, как поддерживал боевой дух команды, Максим расскажет на своем мастер-классе «Менеджер в эпоху перемен» 18 февраля в Омском Конгресс-холле.