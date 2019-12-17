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Posted 17 декабря 2019,, 03:00

Published 17 декабря 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Каким будет бизнес в 2020 году?

17 декабря 2019, 03:00
Мы не можем предвидеть будущее, но в наших силах создавать его видение и спланировать свои действия.

Даже в условиях нестабильного рынка важно четко понимать стратегию развития своей компании. Грамотное планирование, анализ, постановка задач, определение путей их решения, помогают бизнесу быть конкурентным и работать в разы эффективнее.

18 февраля в Омске агентство бизнес-событий «ExpertUm» организует мастер-класс Максима Батырева для собственников компании и руководителей любого уровня на актуальную тему: «Менеджер в эпоху перемен».

Мы живем в постоянно меняющемся мире и для руководителя жизненно важно уметь правильно выстраивать стратегию компании под экономические встряски и кризисы. Когда на море штиль, то есть в экономике стабильность и порядок, капитан с командой ведут себя одним образом, когда на море начинается шторм, происходят изменения, появляются санкции, рубль скачет, только единицы могут перестроиться и начать действовать адекватно ситуации.

Максим Батырев сам провел свою компанию и команду через ряд серьезных испытаний, из которых мы вышли победителями, в то время, когда конкуренты не смогли сделать ни одной продажи, его департамент продаж стал лучшим в стране. Что он делал, какие технологии использовал, как поддерживал боевой дух команды, Максим расскажет на своем мастер-классе «Менеджер в эпоху перемен» 18 февраля в Омском Конгресс-холле.

Спикер гарантирует, что за все время проведения мастер-класса ни у одного из участников не возникнет ощущения отрыва от реальности, так как все кейсы, которые разбираются на мастер-классе до боли знакомы любому руководителю в нашей стране.

Если вам важны мощные инструменты управления, для создания своей команды мечты способной вести ваше подразделение и вашу компанию к сверх результатам, регистрируйтесь на сайте мероприятия: максимбатырев.рф или по телефону

(383) 277 87 20.

До 23 декабря действуют специальные цены! Успейте зарегистрироваться.

Организатор: агентство бизнес-событий ExpertUm http://proexpertum.ru/

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