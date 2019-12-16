Омским медикам запретили ходить на лекцию о защите трудовых прав

Posted 16 декабря 2019,, 01:34
Published 16 декабря 2019,, 01:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Однако не все врачи смогли попасть на эту лекцию. Как сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова, главный врач медсанчасти № 4, депутат горсовета от партии «Единая Россия» Юрий Филатов запретил своим сотрудникам пойти на лекцию по защите трудовых прав.
По его словам, пойти на лекцию запретили в одной из городских больниц. Главный врач вызвал «на ковер» заведующих отделениями. Он сказал подчиненным, чтобы те донесли до врачей требование не ходить на лекцию профсоюза. Медикам это не понравилось, и они рассказали о распоряжении начальства «Альянсу врачей».