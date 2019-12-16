Омским медикам запретили ходить на лекцию о защите трудовых прав

По его словам, пойти на лекцию запретили в одной из городских больниц. Главный врач вызвал «на ковер» заведующих отделениями. Он сказал подчиненным, чтобы те донесли до врачей требование не ходить на лекцию профсоюза. Медикам это не понравилось, и они рассказали о распоряжении начальства «Альянсу врачей».