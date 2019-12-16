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Posted 16 декабря 2019,, 01:34

Published 16 декабря 2019,, 01:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омским медикам запретили ходить на лекцию о защите трудовых прав

16 декабря 2019, 01:34
Накануне в Омске прошла лекция профсоюза «Альянс врачей», сообщает «МБХ Медиа». Глава профсоюза Анастасия Васильева рассказала омским медикам, как защитить трудовые права и не бояться увольнения.

Однако не все врачи смогли попасть на эту лекцию. Как сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря «Альянса врачей» Ивана Коновалова, главный врач медсанчасти № 4, депутат горсовета от партии «Единая Россия» Юрий Филатов запретил своим сотрудникам пойти на лекцию по защите трудовых прав.

По его словам, пойти на лекцию запретили в одной из городских больниц. Главный врач вызвал «на ковер» заведующих отделениями. Он сказал подчиненным, чтобы те донесли до врачей требование не ходить на лекцию профсоюза. Медикам это не понравилось, и они рассказали о распоряжении начальства «Альянсу врачей».

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