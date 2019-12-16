Оксана Фадина назвала Омск идеальным городом

«Для меня даже со своими проблемами идеальный — Омск. И я это говорю без преувеличения. Осознание идеальности и принятие происходит через любовь к территории, на которой ты живешь. Если тебе нравится здесь жить, ты видишь проблему и должен ее решать. Я не принимаю другие города, что там лучше. Это значит сказать, что я не хороший, а сосед лучше. Я хороший, я люблю себя, но я вижу, что в себе нужно изменить», — объяснила в интервью ГТРК Фадина.