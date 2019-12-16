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Posted 16 декабря 2019,, 12:50

Published 16 декабря 2019,, 12:50

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Оксана Фадина назвала Омск идеальным городом

16 декабря 2019, 12:50
Мэр Омска Оксана Фадина в интервью ГТРК «Иртыш» поделилась результатами двух лет своей работы и рассказала, почему Омск — идеальный для нее город.

Градоначальница в интервью отметила, что в России наверняка нет таких городов, где нет проблем. Потому Омск она считает идеальным для себя, несмотря на недостатки, которые пока не решены.

«Для меня даже со своими проблемами идеальный — Омск. И я это говорю без преувеличения. Осознание идеальности и принятие происходит через любовь к территории, на которой ты живешь. Если тебе нравится здесь жить, ты видишь проблему и должен ее решать. Я не принимаю другие города, что там лучше. Это значит сказать, что я не хороший, а сосед лучше. Я хороший, я люблю себя, но я вижу, что в себе нужно изменить», — объяснила в интервью ГТРК Фадина.

Она отметила, что улучшение города похоже на подражание идеалу, когда один человек смотрит на другого и хочет быть похожим на него или добиться тех же успехов. При этом она подчеркивает: «у каждого города свои особенности», и сравнивать их и говорить, какой лучше, некорректно.

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