Новосибирцы страдают из-за хоккейного МЧМ в Омске

Posted 16 декабря 2019,, 11:07
Published 16 декабря 2019,, 11:07
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Тяжело переживают перенос части матчей молодежного чемпионата мира по хоккею в Омск жители Новосибирска. Турнир должен пройти в двух городах в 2023 году. К этому сроку планируется строительство новых ледовых арен, которые примут лучшие молодежные сборные. Однако в столице Сибири недовольны потерей части матчей, а значит, дохода и финансирования. Новосибирцы указывают на большую подготовленность города и лучшую инфраструктуру.
«Вы пострадаете как болельщик, как новосибирец. Более того, Новосибирск больше готов к проведению МЧМ, чем Омск. Все-таки у нас есть гостиницы международного уровня и международный аэропорт. И уже стройплощадка под новый ЛДС находится в работе, и тот же самый метрополитен. Есть и культмассовые объекты — оперный театр и зоопарк, которые могут посетить туристы. А в Омске не готово ничего, там нет стадиона», — приводит слова хоккейного обозревателя портала «Чемпионат» Максима Замятина nsknews.info.
«Арену Омск» снесли из-за аварийного состояния. На ее месте построят новый ледовый дворец стоимостью 10 млрд рублей. Проект накануне поступил на согласование в Главгосэкспертизу. Также к молодежному чемпионату мира в Омске запланировано строительство нескольких новых четырехзвездочных гостиниц. Переговоры с местными и иногородними инвесторами уже завершены.
«Про омский метрополитен можно долго шутить. Про гостиницы и прочую городскую инфраструктуру, наверное, омичи расскажут лучше меня, здесь тоже все достаточно печально, — продолжает Замятин. — Большую часть финансирования заберет именно Омск. Новосибирск мог бы действительно стать столицей и получить бесценный опыт проведения крупных турниров, привлечения массового туризма — хотя бы внутреннего, российского, к нам».
Новосибирцы сетуют, что наследием турнира могли бы стать освещение, тротуары, транспорт, сопутствующие ремонт и покраска. Жители города пользовались бы этим. «Значительная часть этого финансирования просто уйдет нашим западным соседям, где ничего не готово», — сокрушается Максим Замятин, признавая хоккейное превосходство омского «Авангарда» над новосибирской «Сибирью».
Как ранее сообщал Город55, проведение молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске оказалось под угрозой из-за решения ВАДА. Исполком антидопинговой организации настаивает на необходимости лишить на четыре года Россию права проведения всех международных соревнований.