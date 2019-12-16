Новосибирцы страдают из-за хоккейного МЧМ в Омске

«Вы пострадаете как болельщик, как новосибирец. Более того, Новосибирск больше готов к проведению МЧМ, чем Омск. Все-таки у нас есть гостиницы международного уровня и международный аэропорт. И уже стройплощадка под новый ЛДС находится в работе, и тот же самый метрополитен. Есть и культмассовые объекты — оперный театр и зоопарк, которые могут посетить туристы. А в Омске не готово ничего, там нет стадиона», — приводит слова хоккейного обозревателя портала «Чемпионат» Максима Замятина nsknews.info.