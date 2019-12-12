Склады Минобороны в центре Омска выкупила московская компания

Posted 12 декабря 2019,, 07:23
Published 12 декабря 2019,, 07:23
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Победителем стала московская компания ООО «Профит Реал Эстейт». По итогам аукциона она приобрела три бывших склада Минобороны на проспекте Карла Маркса в Омске. По данным организаторов торгов АО «Дом.рф», договор с московской компанией будет заключен по цене 45.1 млн рублей.
Торги шли почти шесть часов. Начальная цена лота выросла в четыре раза. За объекты боролись следующие компании: индивидуальные предприниматели Денис Лезный и Федор Дьяков, ООО «Профит Реал Эстейт», ООО «ИТ Капитал», ООО «Добродом», АО «Завод сборного железобетона № 6», ООО «Эффективные решения», а также несколько физических лиц.
Договор купли-продажи должен быть подписан с победителем в течение пяти дней. После этого новый собственник может выкупить землю. В заключении говорится, что здание и инженерные сети находятся в неудовлетворительном и руинном состоянии. Объект сейчас не используется.
Компания, которая ранее владела землей, планировала построить на месте складов супермаркет, заведения общепита и каток.