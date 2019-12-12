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Posted 12 декабря 2019,, 07:23

Published 12 декабря 2019,, 07:23

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Склады Минобороны в центре Омска выкупила московская компания

12 декабря 2019, 07:23
На торги подали заявки десять участников, включая Игоря Бабикова, ООО «ИТ Капитал» и АО «Завод сборного железобетона № 6», пишет «Омскрегион».

Победителем стала московская компания ООО «Профит Реал Эстейт». По итогам аукциона она приобрела три бывших склада Минобороны на проспекте Карла Маркса в Омске. По данным организаторов торгов АО «Дом.рф», договор с московской компанией будет заключен по цене 45.1 млн рублей.

Торги шли почти шесть часов. Начальная цена лота выросла в четыре раза. За объекты боролись следующие компании: индивидуальные предприниматели Денис Лезный и Федор Дьяков, ООО «Профит Реал Эстейт», ООО «ИТ Капитал», ООО «Добродом», АО «Завод сборного железобетона № 6», ООО «Эффективные решения», а также несколько физических лиц.

Договор купли-продажи должен быть подписан с победителем в течение пяти дней. После этого новый собственник может выкупить землю. В заключении говорится, что здание и инженерные сети находятся в неудовлетворительном и руинном состоянии. Объект сейчас не используется.

Компания, которая ранее владела землей, планировала построить на месте складов супермаркет, заведения общепита и каток.

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