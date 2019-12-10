Экс-губернатор Назаров заявил о необходимости достроить омское метро

Posted 10 декабря 2019,, 01:54
Published 10 декабря 2019,, 01:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Назаров считает, что в долгострой вложили очень большие деньги из областного и федерального бюджета. Поэтому нельзя отказаться от строительства.
Однако городские власти уже окончательно определились, что метро в городе не будет. Одной из главных причин как раз стала нехватка бюджетных средств. Политик не считает это проблемой. В качестве примера он привел Красноярск, в котором метро сначала законсервировали, а затем снова возобновили стройку.
«Спорная ситуация только с метрополитеном. Но вот смотрите: в Красноярске же сначала законсервировали метро, а сегодня они вернулись к этой идее, и получают одобрение на дальнейшее строительство на уровне Правительства РФ», — заявил изданию Виктор Назаров.
Напомним, консервацию метро могут осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. Если метрополитен решат достраивать, то на станциях, законсервированных сухим способом, можно будет оперативно начать работы. Но те станции, которые закрыли мокрым способом, сначала нужно будет избавить от жидкости и обследовать. Все это стоит немалых денег.