Экс-губернатор Назаров заявил о необходимости достроить омское метро

Однако городские власти уже окончательно определились, что метро в городе не будет. Одной из главных причин как раз стала нехватка бюджетных средств. Политик не считает это проблемой. В качестве примера он привел Красноярск, в котором метро сначала законсервировали, а затем снова возобновили стройку.