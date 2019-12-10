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Posted 10 декабря 2019,, 01:54

Published 10 декабря 2019,, 01:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Экс-губернатор Назаров заявил о необходимости достроить омское метро

10 декабря 2019, 01:54
Бывший губернатор, сенатор Совета Федерации от Омской области Виктор Назаров заявил в интервью «Коммерческим вестям», что в омское метро непременно нужно достроить. По мнению политика, метрополитен важен для перспективного развития Омска.

Назаров считает, что в долгострой вложили очень большие деньги из областного и федерального бюджета. Поэтому нельзя отказаться от строительства.

Однако городские власти уже окончательно определились, что метро в городе не будет. Одной из главных причин как раз стала нехватка бюджетных средств. Политик не считает это проблемой. В качестве примера он привел Красноярск, в котором метро сначала законсервировали, а затем снова возобновили стройку.

«Спорная ситуация только с метрополитеном. Но вот смотрите: в Красноярске же сначала законсервировали метро, а сегодня они вернулись к этой идее, и получают одобрение на дальнейшее строительство на уровне Правительства РФ», — заявил изданию Виктор Назаров.

Напомним, консервацию метро могут осуществлять «сухим» и «мокрым» способом. Если метрополитен решат достраивать, то на станциях, законсервированных сухим способом, можно будет оперативно начать работы. Но те станции, которые закрыли мокрым способом, сначала нужно будет избавить от жидкости и обследовать. Все это стоит немалых денег.

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