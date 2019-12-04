Московский суд отклонил иск омского футболиста Сычева к МВД

Ныне футболист армянского «Пюника» обратился в суд с требованием взыскать с МВД более 90 миллионов рублей, которые Сычев потерял во время пользования услугами банка «Замоскворецкий». Футболист хотел перевести деньги на счет в банк, но вместо этого миллионы перешли третьему лицу, а вскоре банк вовсе потерял лицензию. Во время расследования дела о мошенничестве виновных не нашли и дело закрыли.