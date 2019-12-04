Московский суд отклонил иск омского футболиста Сычева к МВД

Posted 4 декабря 2019,, 10:31
Published 4 декабря 2019,, 10:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Об отклонении иска РАПСИ сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах. Подробностей рассмотрения дела пока нет.
Ныне футболист армянского «Пюника» обратился в суд с требованием взыскать с МВД более 90 миллионов рублей, которые Сычев потерял во время пользования услугами банка «Замоскворецкий». Футболист хотел перевести деньги на счет в банк, но вместо этого миллионы перешли третьему лицу, а вскоре банк вовсе потерял лицензию. Во время расследования дела о мошенничестве виновных не нашли и дело закрыли.
Таким же образом деньги потеряли другие российские спортсмены в числе которых Андрей КарякаЕвгений Алдонин, Дмитрий Хохлов, Юрий Никифоров.
Представляющий интересы омского футболиста юрист Александр Бурчук сообщал изданию что во время расследования хищения денег была установлена причастность 25 теперь уже бывших работников банка, но к ответственности их так и не привлекли.
«Без каждого работника дополнительного офиса банка хищение было бы невозможным. Утеряны доказательства и возможность наложения ареста на их имущество», — приводит слова Бурчука РАПСИ.
Юрист утверждает, что работники банка скрыли от следствия и вкладчиков шесть дорогих квартир в Москве, 10 автомобилей общей стоимостью около 1.5 млрд рублей, а также само здание банка. Иск предполагал реализацию этого имущества в счет обманутых вкладчиков.