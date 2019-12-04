Интересы Агеева в судах защищают сотрудники подсудимого юриста Алексина

Posted 4 декабря 2019,, 03:10
Published 4 декабря 2019,, 03:10
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Интересы Сергея Агеева в судах с омской компанией представляют юристы ООО «Юридический центр «Гарантия права», бывший руководитель которого Вячеслав Алексин на скамье подсудимых. С какой целью томский предприниматель подключает к делу юристов с сомнительной репутацией?
Как ранее сообщал Город55, Сергей Агеев в лице компании своего брата ООО «АСТ-Ресурс» продал омской фирме ООО «СпецСтройАвангард» порядка 100 единиц стройтехники. Первоначально предполагалось, что платой будет 50% доли уставного капитала ООО «СпецСтройАвангард», куда ввели родственницу Агеева Анастасию Сечину. Однако впоследствии, Агеев отказался от такого сценария, предпочел получить расчет деньгами. Договорились о пятилетней рассрочке. Часть техники была под залогом у банков и согласно договоренностям с «СпецСтройАвангард», получаемые от них средства Агеев должен тратить на погашение задолженности.
В январе 2019 года в разрез действующим договоренностям Агеев предъявил «СпецСтройАвангард» ультиматум. Он потребовал единовременной выплаты за технику, а так же долю прибыли в компании — общей суммой почти 200 млн рублей. В противном случае угрожал войной.
Получив отказ в феврале, компания Агеева подала в омский арбитражный суд иск к ООО «СпецСтройАвангард» с требованием вернуть технику и взыскать 500 млн рублей за ее использование в течение восьми месяцев.
Параллельно родственница Агеева Анастасия Сечина, являясь номинальным собственником, через суд пробует получить доступ к финансовой отчетности ООО «СпецСтройАвангард». В компании это расценивают как начало рейдерского захвата ресурсной организации.
Вероятно, чувствуя зыбкость своей позиции в суде, Сергей Агеев добавил юристов, сопровождающих процесс. Теперь его интересы представляют настоящие «профессионалы», ради достижения цели способные на разное.
В ходе судебного заседания на минувшей неделе сторону «АСТ-Ресурса» в омском арбитраже представляли работники ООО «Юридический центр «Гарантия права» Елена Щербинина и Алексей Телятников. Их деятельность можно проследить по публикациям на региональных медиа-площадках. Например, они оба известны многолетней совместной работой с арбитражным управляющим Вячеславом Алексиным, который сейчас проходит в качестве подсудимого по делу о хищении 200 млн рублей при банкротстве ЗАО «Корпорации «Агро-Траст».
«Гарантии права» посвятил несколько своих расследований омский журналист и правовой блогер Виталий Ганащук. Компанию он называет «фабрикой фальсификата». При банкротстве «Агро-Траста» создавались фирмы-клоны известных ресурсоснабжающих организаций «ТГК» и «МРСК» для вывода средств. Алексин привлек юристов «Гарантии права». Многие сделки скандального управляющего проходили по адресу улица Яковлева, 112, где расположена «Гарантия права». До того, как Щербинина возглавила центр, им руководил Вячеслав Алексин, а его мать была учредителем.
По версии следствия, документы готовились непосредственно сотрудниками подконтрольной Алексину компании «Гарантия права», но, сообщают СМИ, эти сотрудники, якобы, «не были посвящены в умысел своего шефа». Этот тезис под сомнение ставит журналист Гонощук, он задается вопросом, могла ли Елена Щербинина годами не замечать криминала прямо у себя под носом? В других делах всплыли поддельные доверенности, выписанные в центре «Гарантия права».
Возникает вопрос, ради чего Сергею Агееву привлекать юристов с подобным медийным бэкграундом к защите своих интересов? Какие у них есть конкурентные преимущества перед другими специалистами с чистой репутацией?
В этой связи еще напомним, что при выборе методов в споре хозяйствующих субъектов Сергей Агеев не всегда учитывает законность предпринимаемых действий. Ранее, например, СМИ сообщали, что для давления на руководителей «СпецСтройАвангарда» Агеев привлек опытного рейдера Курмилева А.Г.
«Полагаем, что Агеев для достижения своих противоправных целей в захвате ООО „СпецСтройАвангард“ привлек к соучастию омского „специалиста“ в таких делах — Курмелева А. Г. Кроме того, полагаем, что в целях незаконного получения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ООО „СпецСтройАвангард“, Курмелев использует нашего бывшего работника Елизарова и иных лиц из числа настоящих или бывших наших работников», — цитировали СМИ представителей компании.
ООО «СпецСтройАвангард» обратилось с заявлением в прокуратуру Омской области, УФСБ России по Омской области, СУ Следственного комитета РФ по Омской области, УМВД России по Омской области с просьбой привлечь к уголовной ответственности Сергея Агеева, Михаила Агеева, Анастасию Сечину, Анастасию Цымбал, Елену Щербинину, Алексея Телятникова и Вячеслава Алексина за совершение противоправных действий (копия документа есть в редакции).