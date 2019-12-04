Интересы Агеева в судах защищают сотрудники подсудимого юриста Алексина

Как ранее сообщал Город55, Сергей Агеев в лице компании своего брата ООО «АСТ-Ресурс» продал омской фирме ООО «СпецСтройАвангард» порядка 100 единиц стройтехники. Первоначально предполагалось, что платой будет 50% доли уставного капитала ООО «СпецСтройАвангард», куда ввели родственницу Агеева Анастасию Сечину. Однако впоследствии, Агеев отказался от такого сценария, предпочел получить расчет деньгами. Договорились о пятилетней рассрочке. Часть техники была под залогом у банков и согласно договоренностям с «СпецСтройАвангард», получаемые от них средства Агеев должен тратить на погашение задолженности.