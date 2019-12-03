Омич третий год платит за долги своего тезки

Отметим, что такая ситуация происходит не впервые. Дело в том, что сейчас для идентификации должников используют фамилию, имя, отчество и место рождения. Часто этих данных не хватает. Скоро на федеральном уровне примут поправки в законодательства. Благодаря этому должников будут проверять по серии паспорта, водительскому удостоверению и ИНН. Новые правила вступят в силу с марта 2020 года.