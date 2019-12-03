Омич третий год платит за долги своего тезки

Posted 3 декабря 2019,, 01:38
Published 3 декабря 2019,, 01:38
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Долги за коммунальные услуги накопил житель Свердловской области, сообщает телеканал. У него точно такие же фамилия, имя, отчество и дата рождения, как у омича. Из-за того, что приставы не проверили остальные данные, они списывают долги не с того человека.
Алексей Попов пытался связаться с судебными приставами из Свердловской области, но у него ничего не вышло. Омские приставы решили помочь мужчине. Теперь чтобы вернуть свои деньги омич должен предоставить судебным приставам дополнительный документ, который бы подтверждал его личность. После проверки ему вернуть деньги в течение нескольких дней.
Отметим, что такая ситуация происходит не впервые. Дело в том, что сейчас для идентификации должников используют фамилию, имя, отчество и место рождения. Часто этих данных не хватает. Скоро на федеральном уровне примут поправки в законодательства. Благодаря этому должников будут проверять по серии паспорта, водительскому удостоверению и ИНН. Новые правила вступят в силу с марта 2020 года.