У адвоката при обыске в Омске нашли экстремистскую литературу

Posted 2 декабря 2019,, 12:24
Published 2 декабря 2019,, 12:24
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Судья Куйбышевского районного суда удовлетворила ходатайство следствия о задержании подозреваемых. Адвокат Салам Мусаев взят под стражу на два месяца – до 27 января 2020 года, а бывшего заведующего кафедрой Омского государственного медицинского университета Сергея Скальского отпустили под домашний арест на этот же срок.
Напомним, преподаватель вуза в своем кабинете получит взятку в размере 30 тыс рублей за проставление экзамена, который студент сдавать не планировал. Подозреваемые были сразу задержаны, по месту жительства и работы фигурантов проведены обыски.
Во время обыска у адвоката обнаружено издание, внесенное в федеральный перечень экстремистских материалов. Также найдено легальное оружие, которое находилось не в сейфе. Следователям предстоит выяснить, распространял ли он подобную литературу, об этом издание сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах.