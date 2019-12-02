Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря 2019,, 12:24

Published 2 декабря 2019,, 12:24

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

У адвоката при обыске в Омске нашли экстремистскую литературу

2 декабря 2019, 12:24
Руководителем Следкома Омской области возбуждено уголовное дело за дачу взятки омским адвокатом, действовавшим в интересах студента ОмГМА, экс-доценту кафедры за положительную оценку на экзамене без его сдачи. При обыске у одного из подозреваемых нашли запрещенную литературу, пишут «Коммерческие вести».

Судья Куйбышевского районного суда удовлетворила ходатайство следствия о задержании подозреваемых. Адвокат Салам Мусаев взят под стражу на два месяца – до 27 января 2020 года, а бывшего заведующего кафедрой Омского государственного медицинского университета Сергея Скальского отпустили под домашний арест на этот же срок.

Напомним, преподаватель вуза в своем кабинете получит взятку в размере 30 тыс рублей за проставление экзамена, который студент сдавать не планировал. Подозреваемые были сразу задержаны, по месту жительства и работы фигурантов проведены обыски.

Во время обыска у адвоката обнаружено издание, внесенное в федеральный перечень экстремистских материалов. Также найдено легальное оружие, которое находилось не в сейфе. Следователям предстоит выяснить, распространял ли он подобную литературу, об этом издание сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15