У адвоката при обыске в Омске нашли экстремистскую литературу

Во время обыска у адвоката обнаружено издание, внесенное в федеральный перечень экстремистских материалов. Также найдено легальное оружие, которое находилось не в сейфе. Следователям предстоит выяснить, распространял ли он подобную литературу, об этом издание сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах.