Заливка катка в Омске закончился кровавой дракой рабочего и пенсионера — соцсети

«На него без объяснений накинулся неизвестный молодой человек. Бил его какой-то трубой до такой степени, что штаны у дедушки были порваны и в крови, на ногах достаточно крупные раны, а плечо распухло. Как оказалось, дедушка не заметил, что переехал шланг, из которого этот разнорабочий заливал каток», — пишет Елена на своей странице в соцсети.