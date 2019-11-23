Заливка катка в Омске закончился кровавой дракой рабочего и пенсионера — соцсети

Posted 23 ноября 2019,, 09:54
Published 23 ноября 2019,, 09:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Драка между мужчинами произошла 20 ноября. В этот день дедушка автора записи приехал к своему дому, припарковался и вышел из машины, однако домой попал с серьезными ушибами и в порванное одежде.
«На него без объяснений накинулся неизвестный молодой человек. Бил его какой-то трубой до такой степени, что штаны у дедушки были порваны и в крови, на ногах достаточно крупные раны, а плечо распухло. Как оказалось, дедушка не заметил, что переехал шланг, из которого этот разнорабочий заливал каток», — пишет Елена на своей странице в соцсети.
На следующий день родственники пострадавшего мужчины обратились в управляющую компанию, где сообщили, что каток принадлежит бюджетной организации «Спортивный город». Девушка отметила, что не хочет раздувать из ситуации скандал и требовать компенсации от виновных. «Мы просто хотим справедливости и уверенности, что этот человек не пойдет калечить других людей», — пишет девушка.
«Между гражданином и БУ Омска „Спортивный город“ с 15 ноября текущего года был заключен гражданско-правовой договор на оказание услуг по заливке и очистке хоккейной площадки по адресу Фугенфирова, 7. Срок договора — полтора месяца. В связи с произошедшим накануне инцидентом принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке», - приводит издание слова представителей организации телеканал.