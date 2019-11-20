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Posted 20 ноября 2019,, 08:15

Published 20 ноября 2019,, 08:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Скончался художник и автор первого эротического журнала в Омске

20 ноября 2019, 08:15
Накануне в Омске на 67-м году жизни скончался художник, поэт и литератор Павел Радзиевский, сообщают «Коммерческие вести». Недавно он перенес инсульт. У художника осталась жена и дочери.

В молодости Павел Радзиевский отморозил себе пальцы, но это не помешало ему стать известным омским художником, сообщает издание. Во времена СССР он выпускал единственный в стране эротический журнал «Карапуз с колесом», который издавали в Омске.

Радзиевский работал художником-оформителем журнала «Литературный ковчег». За свою жизнь он нарисовал много иллюстраций и карикатур. В последние годы художник работал на заказ вместе со своей дочерью. Вместе они создавали работы в стиле декоративно-прикладного искусства.

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