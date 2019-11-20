Скончался художник и автор первого эротического журнала в Омске

Posted 20 ноября 2019,, 08:15
Published 20 ноября 2019,, 08:15
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В молодости Павел Радзиевский отморозил себе пальцы, но это не помешало ему стать известным омским художником, сообщает издание. Во времена СССР он выпускал единственный в стране эротический журнал «Карапуз с колесом», который издавали в Омске.
Радзиевский работал художником-оформителем журнала «Литературный ковчег». За свою жизнь он нарисовал много иллюстраций и карикатур. В последние годы художник работал на заказ вместе со своей дочерью. Вместе они создавали работы в стиле декоративно-прикладного искусства.