Омские дорожники обработали пешеходные переходы от наледи

Posted 14 ноября 2019, 07:06
Published 14 ноября 2019, 07:06
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Дорожники работали на улице Нефтезаводской, Химиков, Красном Пути, Заозерной, Кемеровской, Березовой, 7-й Северной, Бородина, Красноярском тракте и Гагарина. Также они приводили в порядок проспекты Мира, Менделеева и Любинский, улицу Транссибирскую, 60-летия Победы, Авиационную, Димитрова, 12 Декабря, Перова, Мельничную, Волхостроя и другие.
Сотрудники ведомства обрабатывали участки чистым песком без примесей соли. Так решили сделать, чтобы не создавать слякоть.
Отметим, что владельцы промышленных зданий, торговых киосков и других объектов должны обрабатывать прилегающую территорию самостоятельно.