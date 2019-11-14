Омские дорожники обработали пешеходные переходы от наледи

Дорожники работали на улице Нефтезаводской, Химиков, Красном Пути, Заозерной, Кемеровской, Березовой, 7-й Северной, Бородина, Красноярском тракте и Гагарина. Также они приводили в порядок проспекты Мира, Менделеева и Любинский, улицу Транссибирскую, 60-летия Победы, Авиационную, Димитрова, 12 Декабря, Перова, Мельничную, Волхостроя и другие.