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Posted 14 ноября 2019, 07:06

Published 14 ноября 2019, 07:06

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

мужчина идет по гололеду

Омские дорожники обработали пешеходные переходы от наледи

14 ноября 2019, 07:06
Фото: Медиахолдинг1Mi. мужчина идет по гололеду
За прошедшие сутки сотрудники «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» очистили и обработали противогололедными материалами 117 остановок, 144 пешеходных перехода и 8 островков безопасности, сообщает пресс-служба мэрии.

Дорожники работали на улице Нефтезаводской, Химиков, Красном Пути, Заозерной, Кемеровской, Березовой, 7-й Северной, Бородина, Красноярском тракте и Гагарина. Также они приводили в порядок проспекты Мира, Менделеева и Любинский, улицу Транссибирскую, 60-летия Победы, Авиационную, Димитрова, 12 Декабря, Перова, Мельничную, Волхостроя и другие.

Сотрудники ведомства обрабатывали участки чистым песком без примесей соли. Так решили сделать, чтобы не создавать слякоть.

Отметим, что владельцы промышленных зданий, торговых киосков и других объектов должны обрабатывать прилегающую территорию самостоятельно.

#Общество#Гололед#Дорожное хозяйство
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