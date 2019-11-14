Еще больше омичей бесплатно пройдут компьютерную томографию и УЗИ

Posted 14 ноября 2019, 02:19
Published 14 ноября 2019, 02:19
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Из федерального бюджета дополнительно выделят один млрд рублей на оказание помощи онкобольным. В целом на лечение и диагностику людей с онкологическими заболеваниями поступит 3.5 млрд рублей.
Также в бюджет заложили 14.8 млрд рублей на проведение профилактических мероприятий и диспансеризацию омичей. 665 млн рублей направят на проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ, а также гинекологических и молекулярно-генетических исследований для выявления онкологических заболеваний.
На обслуживание омичей, находящихся в других регионах, выделят 700 млн рублей, поскольку 154 тысячи горожан работают за пределами региона, сообщили в издании.