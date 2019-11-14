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Posted 14 ноября 2019, 02:19

Published 14 ноября 2019, 02:19

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

врач делает узи мужчине

Еще больше омичей бесплатно пройдут компьютерную томографию и УЗИ

14 ноября 2019, 02:19
Фото: Медиахолдинг1Mi. врач делает узи мужчине
В 2020 году бюджет Омской области составит 28.2 млрд рублей. Эта сумма на 1.7 млрд рублей больше, чем в 2019 году, сообщает «Омск Здесь».

Из федерального бюджета дополнительно выделят один млрд рублей на оказание помощи онкобольным. В целом на лечение и диагностику людей с онкологическими заболеваниями поступит 3.5 млрд рублей.

Также в бюджет заложили 14.8 млрд рублей на проведение профилактических мероприятий и диспансеризацию омичей. 665 млн рублей направят на проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ, а также гинекологических и молекулярно-генетических исследований для выявления онкологических заболеваний.

На обслуживание омичей, находящихся в других регионах, выделят 700 млн рублей, поскольку 154 тысячи горожан работают за пределами региона, сообщили в издании.

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