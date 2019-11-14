Еще больше омичей бесплатно пройдут компьютерную томографию и УЗИ

Также в бюджет заложили 14.8 млрд рублей на проведение профилактических мероприятий и диспансеризацию омичей. 665 млн рублей направят на проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, УЗИ, а также гинекологических и молекулярно-генетических исследований для выявления онкологических заболеваний.