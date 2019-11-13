В Омске 5-летнего воспитанника детсада заставили достать игрушки из унитаза

Накануне воспитательница наказала его сына омича и ещё одного ребенка. По словам Никиты Мисюрова, дети ничего не делали, просто находились в компании «шкодивших». Женщина вынудила мальчиков доставать из общего унитаза игрушки. Все это они делали без перчаток.