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Posted 13 ноября 2019, 05:58

Published 13 ноября 2019, 05:58

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

детские игрушки на столе

В Омске 5-летнего воспитанника детсада заставили достать игрушки из унитаза

13 ноября 2019, 05:58
Фото: Медиахолдинг1Mi. детские игрушки на столе
Об инциденте в детском саду № 344 сообщил отец мальчика Никита Мисюров на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Воспитательница заставила двух детей прервать обед, доставать игрушки и мыть их. Департамент образования начал проверку.

Накануне воспитательница наказала его сына омича и ещё одного ребенка. По словам Никиты Мисюрова, дети ничего не делали, просто находились в компании «шкодивших». Женщина вынудила мальчиков доставать из общего унитаза игрушки. Все это они делали без перчаток.

Отец пострадавшего ребенка рассказал, что женщина часто кричит на детей и родителей, запрещает мальчикам бегать перед физкультурой и катать машинки с горки.

«Был факт, когда сын сильно ударился затылком, а она предпочла не сообщать об этом нам, родителям. В общем, таким „педагогам“ не место среди детей!» — подчеркнул омич.

Департамент образования проводит проверку. Если информация подтвердится, воспитательнице грозит увольнение.

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