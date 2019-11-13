В Омске 5-летнего воспитанника детсада заставили достать игрушки из унитаза

Posted 13 ноября 2019, 05:58
Published 13 ноября 2019, 05:58
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Накануне воспитательница наказала его сына омича и ещё одного ребенка. По словам Никиты Мисюрова, дети ничего не делали, просто находились в компании «шкодивших». Женщина вынудила мальчиков доставать из общего унитаза игрушки. Все это они делали без перчаток.
Отец пострадавшего ребенка рассказал, что женщина часто кричит на детей и родителей, запрещает мальчикам бегать перед физкультурой и катать машинки с горки.
«Был факт, когда сын сильно ударился затылком, а она предпочла не сообщать об этом нам, родителям. В общем, таким „педагогам“ не место среди детей!» — подчеркнул омич.
Департамент образования проводит проверку. Если информация подтвердится, воспитательнице грозит увольнение.