Министр Лобов обзавелся квартирой в центре Омска

Posted 12 ноября 2019,, 04:54
Published 12 ноября 2019,, 04:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Чиновник решил стать настоящим омичом и получить прописку. Как сообщает издание «ВОмске», этой осенью Лобов приобрел недвижимость в центре города. Квартира находится на набережной Иртыша.
Как рассказал гендиректор одного из центров деловой недвижимости Евгения Щербакова, стоимость элитного жилья в Омске зависит от района города. Цена начинается от 10 млн рублей.
Лобов информацию о приобретении квартира не опроверг, но и подтверждать не стал.
«Слухи не комментирую, тем более не относящиеся к основной деятельности», – заявил министр.