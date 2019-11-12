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Posted 12 ноября 2019,, 04:54

Published 12 ноября 2019,, 04:54

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Министр Лобов обзавелся квартирой в центре Омска

12 ноября 2019, 04:54
Региональный министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов начал обустраиваться в Омске спустя год жизни здесь.

Чиновник решил стать настоящим омичом и получить прописку. Как сообщает издание «ВОмске», этой осенью Лобов приобрел недвижимость в центре города. Квартира находится на набережной Иртыша.

Как рассказал гендиректор одного из центров деловой недвижимости Евгения Щербакова, стоимость элитного жилья в Омске зависит от района города. Цена начинается от 10 млн рублей.

Лобов информацию о приобретении квартира не опроверг, но и подтверждать не стал.

«Слухи не комментирую, тем более не относящиеся к основной деятельности», – заявил министр.

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