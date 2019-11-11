Иркутскую фирму микрозаймов оштрафовали на 200 тыс за назойливые звонки омичам

Однако это не остановила компанию от назойливых звонков не только должнику, но и его супруге на личный и рабочий телефоны. Это, по сообщению пресс-службы ведомства, является нарушением законодательства, и потому на ООО МФК «Конга», зарегистрированную в Иркутске, составили административный протокол за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.