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Posted 11 ноября 2019, 11:18

Published 11 ноября 2019, 11:18

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Иркутскую фирму микрозаймов оштрафовали на 200 тыс за назойливые звонки омичам

Иркутскую фирму микрозаймов оштрафовали на 200 тыс за назойливые звонки омичам

11 ноября 2019, 11:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омские приставы добились крупного штрафа для иркутской компании микрозаймов, которая незаконно привлекла коллекторов для взыскания долгов с омича. О ходе разбирательства рассказали в пресс-службе УФССП России по Омской области.

В ведомство после многочисленных звонков коллекторов обратился житель Омска, который рассказал, что обратился за займом в МФК «Конга». Выплатить заем и проценты в срок у него не удалось, и чтобы избавиться от назойливых звонков коллекторов, он решил отозвать в компании согласие на взаимодействие с третьими лицами.

Однако это не остановила компанию от назойливых звонков не только должнику, но и его супруге на личный и рабочий телефоны. Это, по сообщению пресс-службы ведомства, является нарушением законодательства, и потому на ООО МФК «Конга», зарегистрированную в Иркутске, составили административный протокол за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Протокол рассматривал Октябрьский райсуд Иркутска. Судья согласился с омскими приставами, что действия коллекторов и микрофинансовой организации были незаконными. Также отмечается, что компания не раз попадалась в поле зрения правоохранителей за назойливые звонки должникам. Поэтому суд назначил компании штраф в размере 200 тыс рублей.

Представители компании попытались обжаловать решение в суде, однако решение первой инстанции апелляционный суд признал законным. Сейчас штраф уплачен в полном объеме, сообщили в ведомстве. О том, прекратились ли звонки омичу-должнику, в ведомстве не сообщили.

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