В омском экспоцентре установили макеты новой «Арены» и аэропорта «Федоровка»

В омском экспоцентре «Россия — моя история» установили реалистичные макеты новой «Арены Омск» и достроенного аэропорта Омск-Федоровка. Фотографиям и и впечатлениями от увиденного на своей странице в «Инстаграм» поделился вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков.

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