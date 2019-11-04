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Posted 4 ноября 2019, 08:41

Published 4 ноября 2019, 08:41

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

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В омском экспоцентре установили макеты новой «Арены» и аэропорта «Федоровка»

4 ноября 2019, 08:41
Фото: www.instagram.com/dmitry.ushakov13/
В омском экспоцентре «Россия — моя история» установили реалистичные макеты новой «Арены Омск» и достроенного аэропорта Омск-Федоровка. Фотографиям и и впечатлениями от увиденного на своей странице в «Инстаграм» поделился вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков.

«Макеты двух проектов „завтрашнего дня“: новая Арена Омск и новый аэропорт Омск-Федоровка. Они прекрасны. Макеты. Как и проекты, реализация которых ознаменует новые этапы в развитии Омской области», — подписал серию фотографий Ушаков.

На снимках в деталях видны не только строения, но и окружение будущих объектов: аэроэкспресс и «парковка» самолетов вблизи Федоровки, ряды флагов разных стран и огромная надпись «Омск» на крыше новой «Арены».

Согласно данным портала госзакупок, макет аэропорта Омск-Федоровка воссоздан в масштабе 1:2000, стоимость работ — 500 тыс рублей, размер — 2.5 на 0.9 метра.

О макете вице-губернатор сообщил подписчикам накануне Форума межрегионального сотрудничества, который пройдет в Омске 6–7 ноября. Вероятно, власти региона планируют ознакомить президента России Владимира Путина с планами на будущее.

#Новости#Международный аэропорт#Аэропорт#Арена Омск#Город#Омск сегодня
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