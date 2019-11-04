В омском экспоцентре установили макеты новой «Арены» и аэропорта «Федоровка»

Posted 4 ноября 2019, 08:41
Published 4 ноября 2019, 08:41
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
«Макеты двух проектов „завтрашнего дня“: новая Арена Омск и новый аэропорт Омск-Федоровка. Они прекрасны. Макеты. Как и проекты, реализация которых ознаменует новые этапы в развитии Омской области», — подписал серию фотографий Ушаков.
На снимках в деталях видны не только строения, но и окружение будущих объектов: аэроэкспресс и «парковка» самолетов вблизи Федоровки, ряды флагов разных стран и огромная надпись «Омск» на крыше новой «Арены».
Согласно данным портала госзакупок, макет аэропорта Омск-Федоровка воссоздан в масштабе 1:2000, стоимость работ — 500 тыс рублей, размер — 2.5 на 0.9 метра.
О макете вице-губернатор сообщил подписчикам накануне Форума межрегионального сотрудничества, который пройдет в Омске 6–7 ноября. Вероятно, власти региона планируют ознакомить президента России Владимира Путина с планами на будущее.