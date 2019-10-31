Омича назвали одним из десяти лучших фотографов мира

«Я люблю высокие технологии, но их очень много, и хочется в контраст с ними прикоснуться к чему-то другому, что требует большего времени, большей концентрации. Ты как бы погружаешься в другой какой-то мир, особый, отличный от обыденности, — там смартфоны, компьютеры, куча информации, — поделился в эфире телеканала Павел Симкин. — Я прям почувствовал: пленочная техника — это мое что-то такое».