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Posted 31 октября 2019,, 02:57

Published 31 октября 2019,, 02:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омича назвали одним из десяти лучших фотографов мира

31 октября 2019, 02:57
Омич Павел Симкин вошел в десятку лучших фотографов мира по итогам крупнейшего международного конкурса Black & White Spider Awards. Его фотография стала одной из десяти лучших в категории «Люди».

Победу в конкурсе ему принесла черно-белая фотография парня, который ждал свой автобус на остановке в Женеве. Павел рассказал «12 каналу», что более 10 лет увлекается фотоискусством, а черно-белые снимки, как и конкурсный кадр, делает на пленочную технику.

«Я люблю высокие технологии, но их очень много, и хочется в контраст с ними прикоснуться к чему-то другому, что требует большего времени, большей концентрации. Ты как бы погружаешься в другой какой-то мир, особый, отличный от обыденности, — там смартфоны, компьютеры, куча информации, — поделился в эфире телеканала Павел Симкин. — Я прям почувствовал: пленочная техника — это мое что-то такое».

Ранее омский фотограф уже становился лауреатом международного конкурса Black & White Spider Awards. В 2015 году со снимком красивой девушки он вошел в топ-20 фотографов.

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