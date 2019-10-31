«Эрмитаж-Сибирь» в Омске примет первых посетителей после отъезда Путина

Отмечается, что готовым к принятию гостей филиал Эрмитажа будет уже накануне форума, и первыми его посетителями могут стать президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, воторые прибудут в Омск на Форум. Напомним, он состоится в Омске 6–7 ноября.