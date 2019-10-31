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Posted 31 октября 2019,, 02:35

Published 31 октября 2019,, 02:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

«Эрмитаж-Сибирь» в Омске примет первых посетителей после отъезда Путина

31 октября 2019, 02:35
Стало известно, когда в Омске откроется филиал Эрмитажа в Сибири. Об этом в эфире «12 канала» рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Трофимов сообщил, что двери омского Эрмитажа откроются для посетителей 8 ноября, на следующий день после окончания Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

«Эрмитаж-Сибирь» откроется 8 ноября. Мы ждем всех омичей, гостей города, потому что Эрмитаж большой и места хватит всем», — рассказал в эфире телеканала министр культуры региона.

Отмечается, что готовым к принятию гостей филиал Эрмитажа будет уже накануне форума, и первыми его посетителями могут стать президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, воторые прибудут в Омск на Форум. Напомним, он состоится в Омске 6–7 ноября.

Первой экспозицией станет «Сжимая рукоять меча», где будут представлены доспехи и оружие, привезенные из петербургского Эрмитажа. Также некоторое пространство музея займут выставку Геймрана Баймуханова и работы омских художников 20 столетия. Стоимость билета пока не известна, но директор музея имени Врубеля Фарида Буреева заверила, что цена не превысит 300 рублей.

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