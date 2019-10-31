«Эрмитаж-Сибирь» в Омске примет первых посетителей после отъезда Путина

Posted 31 октября 2019,, 02:35
Published 31 октября 2019,, 02:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Трофимов сообщил, что двери омского Эрмитажа откроются для посетителей 8 ноября, на следующий день после окончания Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
«Эрмитаж-Сибирь» откроется 8 ноября. Мы ждем всех омичей, гостей города, потому что Эрмитаж большой и места хватит всем», — рассказал в эфире телеканала министр культуры региона.
Отмечается, что готовым к принятию гостей филиал Эрмитажа будет уже накануне форума, и первыми его посетителями могут стать президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, воторые прибудут в Омск на Форум. Напомним, он состоится в Омске 6–7 ноября.
Первой экспозицией станет «Сжимая рукоять меча», где будут представлены доспехи и оружие, привезенные из петербургского Эрмитажа. Также некоторое пространство музея займут выставку Геймрана Баймуханова и работы омских художников 20 столетия. Стоимость билета пока не известна, но директор музея имени Врубеля Фарида Буреева заверила, что цена не превысит 300 рублей.