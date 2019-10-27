Из-за сломанной техники в омском колледже Россия останется без пилотов вертолетов

Проблема, по словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Вячеслава Карцева, связана с отсутствием необходимых условий в единственном в России училище вертолетных пилотов — Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. В распоряжении колледжа есть семь вертолетов Ми-8Т и один Ми-171А2, однако только на четырех могут заниматься студенты, остальные машины неработоспособны. Также у училища есть три Bell 407 и два Eurocopter AS350 B2, и для ремонта последних даже не заказаны запасные части.