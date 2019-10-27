Из-за сломанной техники в омском колледже Россия останется без пилотов вертолетов

Posted 27 октября 2019,, 04:17
Published 27 октября 2019,, 04:17
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Проблема, по словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Вячеслава Карцева, связана с отсутствием необходимых условий в единственном в России училище вертолетных пилотов — Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. В распоряжении колледжа есть семь вертолетов Ми-8Т и один Ми-171А2, однако только на четырех могут заниматься студенты, остальные машины неработоспособны. Также у училища есть три Bell 407 и два Eurocopter AS350 B2, и для ремонта последних даже не заказаны запасные части.
Из-за неисправных летательных аппаратов дипломы в 2018 году не получил 81 человек, в этом году это число увеличилось до 115. Каждому курсанту необходимо налетать 140 часов на легких и средних вертолетах, но из-за проблем с техникой общая задолженность по летным часам у колледжа перед обучаемыми составила порядка 16450 часов. Отмечается, что в предыдущие годы ОЛТКГА могла выпускать около 100 дипломированных специалистов, готовых приступить к работе.
Решить проблему участники круглого стола предложили возобновлением подготовки коммерческих пилотов. Иначе придется восполнять дефицит за счет пилотов из-за рубежа, так как переучить военных пилотов на гражданских гораздо сложнее.