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Posted 27 октября 2019,, 04:17

Published 27 октября 2019,, 04:17

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Из-за сломанной техники в омском колледже Россия останется без пилотов вертолетов

27 октября 2019, 04:17
Участники круглого стола «Проблемы подготовки пилотов вертолетов коммерческой авиации», который прошел 24 октября, уверены, что в ближайшие годы в России будет ощущаться серьезный дефицит пилотов вертолетов. Об этом сообщил деловой авиационный портал «Авиатранспортное обозрение».

Проблема, по словам гендиректора холдинга «Вертолеты России» Вячеслава Карцева, связана с отсутствием необходимых условий в единственном в России училище вертолетных пилотов — Омском летно-техническом колледже гражданской авиации. В распоряжении колледжа есть семь вертолетов Ми-8Т и один Ми-171А2, однако только на четырех могут заниматься студенты, остальные машины неработоспособны. Также у училища есть три Bell 407 и два Eurocopter AS350 B2, и для ремонта последних даже не заказаны запасные части.

Из-за неисправных летательных аппаратов дипломы в 2018 году не получил 81 человек, в этом году это число увеличилось до 115. Каждому курсанту необходимо налетать 140 часов на легких и средних вертолетах, но из-за проблем с техникой общая задолженность по летным часам у колледжа перед обучаемыми составила порядка 16450 часов. Отмечается, что в предыдущие годы ОЛТКГА могла выпускать около 100 дипломированных специалистов, готовых приступить к работе.

Решить проблему участники круглого стола предложили возобновлением подготовки коммерческих пилотов. Иначе придется восполнять дефицит за счет пилотов из-за рубежа, так как переучить военных пилотов на гражданских гораздо сложнее.

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