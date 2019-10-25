Заработок в деревне: 10 способов на круглый год

Заработок в деревне организуют с вложениями или с нуля, он может требовать постоянной работы или быть пассивным. Выбор способа определяет не только наличие навыков, но и желание научиться, анализ местности и т. п. Варианты разделяют на круглогодичные, зимние и летние: