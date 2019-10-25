Заработок в деревне: 10 способов на круглый год

Posted 25 октября 2019, 15:33
Published 25 октября 2019, 15:33
Modified 27 декабря, 07:35
Updated 27 декабря, 07:35
Заработок в деревне может быть не только сезонным, есть идеи, которые работают круглогодично.
Заработок в деревне организуют с вложениями или с нуля, он может требовать постоянной работы или быть пассивным. Выбор способа определяет не только наличие навыков, но и желание научиться, анализ местности и т. п. Варианты разделяют на круглогодичные, зимние и летние:
Способы заработка в деревни разнообразны и имеют 3 неоспоримых преимущества над бизнесом в городе, к которым можно отнести низкую конкуренцию, государственные льготы, и доступность сырья.
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