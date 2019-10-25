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Posted 25 октября 2019, 15:33

Published 25 октября 2019, 15:33

Modified 27 декабря, 07:35

Updated 27 декабря, 07:35

Заработок в деревне: 10 способов на круглый год

25 октября 2019, 15:33
Молодежь массово уезжает из деревень из-за отсутствия работы. Но это не означает, что сельская местность не предназначена для собственного дела и этому есть много примеров.

Заработок в деревне может быть не только сезонным, есть идеи, которые работают круглогодично.

10 способов заработка в деревне

Заработок в деревне организуют с вложениями или с нуля, он может требовать постоянной работы или быть пассивным. Выбор способа определяет не только наличие навыков, но и желание научиться, анализ местности и т. п. Варианты разделяют на круглогодичные, зимние и летние:

  1. Фриланс. Интернет — это хорошая возможность как можно зарабатывать в деревне круглый год.
  2. Магазин. Торговля в сельской местности практически не имеет конкурентов, привезя востребованный товар и сделав доступными цены, можно заработать миллион в деревне и больше.
  3. Лесопильная — это еще один варианта всесезонного варианта, на чем можно заработать деньги в деревне.
  4. Организация зимней рыбалки. Такой бизнес как заработать денег в деревне зимой достаточно востребованный, ведь любителей подобного отдыха, проживающих в городе, найдется немало. Организатору нужно подготовить для рыбаков инвентарь, подобрать безопасное место, установить палатку, где можно будет перекусить и погреться.
  5. Выращивание овощей и зелени зимой — это интересная идея для тех, кто не знает чем заняться в деревне, чтобы заработать денег. В это время года спрос на свежие овощи и зелень высок. Для выращивания необходимо правильно оборудовать теплицу, а о реализации договориться с супермаркетами.
  6. Организация горнолыжного туризма. Этот способ как заработать в деревне, подойдет для местностей с горами, в идеале предприниматель должен сам уметь кататься на лыжах, чтобы обучать этому других.
  7. Производство банных веников. Такой вариант, как заработать деньги в деревне, подходит для начинающих предпринимателей, ну, а материал природа дарит бесплатно.
  8. Пчеловодство. Выгодный и интересный способ, чем заняться в деревне, чтобы заработать — это организация пасеки, ведь спрос на мед есть всегда.
  9. Сбор и продажа ягод и грибов. Спрос на лесную продукцию будет всегда, поэтому такой способ, как заработать в деревне без вложений будет востребованным всегда.
  10. Вязание вещей. Эта идея как заработать деньги в деревне практически с нуля подходит всем рукодельницам. Затраты здесь минимальные, нужно приобрести нитки, возможно распустить ненужные, шерстяные вещи.

Способы заработка в деревни разнообразны и имеют 3 неоспоримых преимущества над бизнесом в городе, к которым можно отнести низкую конкуренцию, государственные льготы, и доступность сырья.

Источник: https://pakhotin.org

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