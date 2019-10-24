Неприступная «Омская крепость»: в поисках арендатора-героя

«Можно будет открыть свою тусовку, провести параллель с Камергерским переулком. У „Омской крепости“ есть все шансы стать таким же местом притяжения омичей. Это будет всем только на руку. Навряд ли кто-то захочет открыть рядом еще один ресторан паназиатской кухни, люди будут искать свою специфику. Поэтому больше заведений — больше точек притяжения, больше потенциальных клиентов для нас, — считает управляющий. — Но других пугает изношенность зданий, большие вложения. Вот нас, например, арендная плата за наше помещение абсолютно устраивает, я бы даже сказал, что аренда обходится нам дешево. Но если хотите сдавать площадку — ее надо обустраивать, просто так сюда не зайдет никто. Надо еще помнить, что „Омская крепость“ — абсолютно пешая история, здесь парковаться негде. Даже если люди приезжают к нам на машине, они оставляют ее где-нибудь в полукилометре», — резюмировал Вагнер.