Неприступная «Омская крепость»: в поисках арендатора-героя

Posted 24 октября 2019,, 07:19
Published 24 октября 2019,, 07:19
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Конкурсная комиссия БУ «Омская крепость» подвела итоги аукциона по аренде исторического центра города. Итог оказался прежним — на конкурс не подано ни одной заявки. При этом в мэрии Омска признаются — бизнес боится инвестировать в объект, который в свое время стал камнем преткновения для архитекторов, инвесторов, городских и областных чиновников.
«Бизнес боится. Сумма контракт немаленькая, нужно только в здания вложить около 200 млн рублей. Плюс бизнес понимает, что нужны масштабные вложения, для того чтобы просто отремонтированные здания превратить в центр притяжения для горожан», — считает вице-мэр Омска Олег Заремба.
Напомним, согласно условиям конкурса, арендовать семь зданий площадью более 5.5 тыс кв. м можно только одним лотом. Арендаторов ищут для памятников истории и культуры «Инженерная мастерская», «Кухня и столовая омского резервного батальона», «Цейхгауз артиллерийский с церковью Преображения», «Денежная кладовая», «Арсенал для запасного оружия», «Казарма дисциплинарных рот», «Казарма». Минимальная цена за контракт — 249.4 млн рублей. Назначение объектов весьма разнообразное — культура, искусство, развлечения, творчество, турагентства, розничная торговля, гостиницы, салоны красоты, врачебная практика.
Пока же отреставрированные здания служат по большей части для создания атмосферы на городских праздниках, ярмарках, сама крепость — популярное место для прогулок. Из действующих организаций здесь только городской музей «Искусство Омска», кальянная и ресторан.
Неудачный опыт
Срыв конкурса для самого бизнеса оказался сюрпризом. Омский ресторатор Денис Кошель признался: когда впервые увидел объявление о конкурсе, то посчитал, раз глобальная задача поставлена и условия конкурса объявлены, то предварительные переговоры с потенциальным инвестором проведены и осталось их лишь формализовать.
«К моему удивлению, конкурс в первый раз провалился. Значит, никаких переговоров с потенциальными инвесторами до его проведения не было. Хотя это можно делать без публичного проведения конкурса, потому что существуют профильные ведомства в администрации Омска и правительстве Омской области, которые теоретически могут эту предпродажную подготовку провести», — отметил в разговоре с Городом55 Кошель.
Подобные фальстарты, по мнению предпринимателя, негативно влияют на имидж проекта. Дело в том, что потенциальные инвесторы, видя неуспех конкурса, могут для себя сделать вывод, что в проекте есть подводные камни, а сам проект имеет ущербность и сложные нюансы. Отметим, что в 2015 году учредитель компании «Музыка и кино» Денис Кошель по просьбе правительства Омской области разработал собственный проект наполнения «Омской крепости» с «бизнес-составляющей».
Так, «Казарма дисциплинарных рот» должна была стать бутик-отелем, и Кошель до сих пор считает, что этот проект имеет право на существование. В «Гауптвахте» планировалось организовать зал торжеств (на местности очень живописный вид). В здании «Кухни и столовой омского резервного батальона» предполагалось устроить кофейню (сама конструкция здания подразумевает разделение на производственную зону и зону обслуживания).
По словам бизнесмена, любой инвестор должен минимизировать свои затраты путем синхронизации некоторых строительных работ с теми, которые проходили по госконтракту. Этого пытались достигнуть «Музыка и кино» в случае с «Омской крепостью». Например, по словам Кошеля, «Казарма дисциплинарных рот» должна была превратиться в отель на 36 номеров. Благодаря госконтракту компания могла бы протянуть на объект свои коммуникации за счет госфинансирования.
«Работы бы проводились в рамках госконтракта, но это привело бы к экономии. Но из-за специфики федерального финансирования для исполнителей существует очень малая вариативность действий. Никто из администрации Омска не взял на себя такую ответственность, которая бы позволила синхронизировать эти два момента», — считает предприниматель.
Также предприниматель отметил, что для бизнеса был критически важен момент «отложенной реализации проекта», когда договор аренды заключался бы после завершения реконструкции объекта. Такой механизм мэрия Омска умеет использовать. Так, в частности, поступили в мэрии с торгово-остановочными комплексами, аренда которых начинается для подрядчика лишь в тот момент, когда ее срок для текущих арендаторов заканчивается.
Отпугнуло и отсутствие преемственности власти в Омске, когда каждый следующий руководитель быстро приходит к идее ревизии решений своего предшественника, пояснил Кошель. И малый срок аренды (25 лет), тогда как окупаемость одного отеля, по его оценкам, минимум 10–15 лет (если строить здание отеля «с нуля»). Еще одна проблема — «кот в мешке» в виде здания на улице Партизанской, 5, чье состояние является неудовлетворительным, а стоимость реконструкции просчитать практически невозможно. В рамках всех этих рисков «вложение денег в муниципальную собственность удовольствия не доставило».
«Понимаю желание мэрии Омска сдать все объекты в аренду единым лотом для получения одной концепции на всей „Омской крепости“. Но тут же мы сталкиваемся с тем, что инвестор должен быть очень состоятельным. Если мы разобьем лот на отдельные объекты, то желающих увидим больше. Но и вопрос с этим „грузилом“ в виде казармы. Что делать с этим зданием рядом с моргом, я, если честно, даже сейчас ума не приложу», — резюмировал Кошель.
Удачный опыт
Единственный объект, который не планируется подвергать реконструкции, — здание «Обозного сарая». В ноябре 2013 года администрация Омска передала его в концессию на 25 лет ЗАО «Вентсервис», которое контролирует депутат горсовета Вячеслав Васильев. Формально здание памятником культуры не является.
Работы в «Обозном сарае» закончились в 2016 году, однако арендаторов долгое время найти не удавалось. Все изменилось летом 2019 года — ресторатор Константин Ануфриев взял в аренду часть помещений сарая и открыл там ресторан паназиатской кухни «Бэнто». И, на удивление, в этом здании у бизнеса все хорошо.
«В принципе, из-за того, что заведение открылось именно здесь, никто не пожалел. Понятное дело, что открыться здесь — это риск. Но есть очевидные плюсы. Рядом проходят городские мероприятия — фестивали, День города и так далее. В эти дни от посетителей нет отбоя. Особенно хорошо работать летом — сейчас мы рассматриваем перспективу в следующем году поставить летнюю веранду», — рассказал Городу55 управляющий рестораном Евгений Вагнер.
Конкуренции с другими заведениями, которые потенциально могли бы открыться, не боятся. Напротив, ресторан был бы рад скооперироваться с другими точками притяжения для создания общественного пространства наподобие Камергерского переулка. Но не отрицают и риски — придется потратиться, чтобы зайти на неподготовленный объект.
«Можно будет открыть свою тусовку, провести параллель с Камергерским переулком. У „Омской крепости“ есть все шансы стать таким же местом притяжения омичей. Это будет всем только на руку. Навряд ли кто-то захочет открыть рядом еще один ресторан паназиатской кухни, люди будут искать свою специфику. Поэтому больше заведений — больше точек притяжения, больше потенциальных клиентов для нас, — считает управляющий. — Но других пугает изношенность зданий, большие вложения. Вот нас, например, арендная плата за наше помещение абсолютно устраивает, я бы даже сказал, что аренда обходится нам дешево. Но если хотите сдавать площадку — ее надо обустраивать, просто так сюда не зайдет никто. Надо еще помнить, что „Омская крепость“ — абсолютно пешая история, здесь парковаться негде. Даже если люди приезжают к нам на машине, они оставляют ее где-нибудь в полукилометре», — резюмировал Вагнер.
Не про бизнес
А вот омский блогер Игорь Федоров уверен: судьба «Омской крепости» предрешена, сдать ее в аренду не суждено ни при каких обстоятельствах. Виной всему — ошибки мэрии Омска прошлого состава.
«Этот объект не сдать в аренду целиком. Не сдать и частями. Случай с „Крепостью“ — это один в один случай с улицей Бударина — омичи и профессионалы хотели одно, а „умная“ мэрия взяла и сделала другое. Поезд ушел насовсем по вине мэрии Двораковского», — отметил Федоров.
Блогер имеет в виду череду скандалов, связанных с реконструкцией «Омской крепости» в период 2013–2017 годов, когда несколько городских общественников, активистов, архитекторов и журналистов объединились в проект «Открытая крепость». Осенью 2013 года участники «Открытой крепости» подготовили 39 идей для реконструкции исторического центра города. Причиной такой активности стали обещания федерального министра культуры Владимира Мединского. По его словам, если к ноябрю 2013 года будет представлена общая концепция реконструкции объекта, то Омск претендует на получение 2 млрд рублей в качестве федерального финансирования. С учетом софинансирования сумма повышалась до 2,7 млрд.
Однако министру был показан старый проект, созданный ТПИ «Омскгражданпроект» в 2008 году. Курировавший выделение федеральных средств на тот момент сенатор Андрей Голушко заявил, что произошла ошибка, и срок показа сдвинулся на февраль 2014 года. Всего к очередному рассмотрению было готово четыре различных проекта — от архитекторов Альберта Каримова, Александра Бегуна, Никиты Шалмина и Андрея Сергеева, но все они легли под сукно.
Параллельно мэрия без конкурса заказала проектирование реконструкции отдельных зданий крепости НПО «Мостовик» и ТПИ «Омскгражданпроект». В итоге реконструкция обернулась провалом — муниципальный контракт на сумму 529.4 млн рублей был заключен с подрядчиком ООО «Строительная компания «Омградострой» только в марте 2016 года, за полгода до праздника 300-летия Омска, к которому рассчитывали закончить работы. По ходу исполнения сумма выросла до 582 млн рублей. Подрядчику из-за финансовых проблем удалось закончить работы только в августе 2017 года.
В мае 2018 года компания была признана банкротом, тогда же Счетная палата Омской области выявила грубейшие нарушения в ходе организации конкурса. Выяснилось, что «Омградострой» внес в заявку недостоверные сведения, которые позволили ему пройти отбор и впоследствии стать победителем торгов (компания солгала о наличии лицензии на работу с памятниками архитектуры). Документы проверки были отправлены в Генпрокуратуру.
По словам Игоря Федорова, надежды на покровительство со стороны федеральных властей в деле реконструкции после прежнего скандала мэрии Омска ждать не стоит.
«Шансов довести до ума „Омскую крепость“ сейчас только два — выбить федеральное финансирование или привлечь „Газпром“, который оплатит профессиональный проект, сделанный на основе того, что уже наработано по „Крепости“ и построит там крутое общественное пространство. Но оба эти варианта выглядят фантастически. Минкульт РФ давно потерял интерес к „Омской крепости“. Не нужно забывать и о серьезных проблемах Андрея Голушко с „генеральским“ кланом, а ведь именно депутат ГД служил мостиком между Мединским и Омской областью. „Газпрому“ же крепость и вовсе никто не предлагал: губернатор Бурков в прошлом году при Путине говорил про какие-то набережные, после чего получил от президента ответ, что „Газпром“ должен заниматься газом», — считает блогер.