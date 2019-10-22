Омский НПЗ поддержал спортсменов-скалолазов

«У нас было два стенда с зацепами. Мы выиграли грант ОНПЗ и построили еще два стенда. В Омске это первый зал, где одновременно могут стартовать четыре трассы. Это позволяет нам проводить соревнования с большей эффективностью, приглашать большее число команд», — сказала тренер по спортивному туризму Алина Карпухина.