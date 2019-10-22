Омский НПЗ поддержал спортсменов-скалолазов

Posted 22 октября 2019,, 07:56
Published 22 октября 2019,, 07:56
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В соревнованиях приняли участие более 200 человек из Омска и Омской области. Благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода для спортсменов были оборудованы две новые трассы.
«У нас было два стенда с зацепами. Мы выиграли грант ОНПЗ и построили еще два стенда. В Омске это первый зал, где одновременно могут стартовать четыре трассы. Это позволяет нам проводить соревнования с большей эффективностью, приглашать большее число команд», — сказала тренер по спортивному туризму Алина Карпухина.
Авторы проекта «Дистанция Успешная» оснастили тренировочный полигон оборудованием и экипировкой для занятий. Построенные на средства гранта стенды полностью соответствуют новому регламенту проведения соревнований по спортивному туризму, который начал действовать с весны этого года.
«У нас был старый скалодром. Один был — „для когтей“, второй — для лазания. Там были камни, и не очень было удобно тренироваться. А сейчас повесили новые стенды. С них сложно упасть. Мне очень нравиться заниматься», — говорит спортсменка Арина Грищенко.
Стоит отметить, что в 2019 году в рамках грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города» Омский НПЗ поддержал 28 общественно значимых проектов. Шесть из них направлены на развитие массового спорта и его доступность.
СПРАВКА
Программа социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» — одна из самых успешных и известных программ российского бизнеса в области развития территорий. Небольшие волонтерские акции, городские праздники и крупные международные фестивали — независимо от масштаба, все проекты программы «Родные города» решают конкретные и уникальные проблемы регионов деятельности компании «Газпром нефть».
В рамках ежегодного грантового конкурса Омский НПЗ поддерживает лучшие проекты в области экологии, развития физической культуры и спорта, организации благоустройства, формирования доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Принять участие в конкурсе могут общественные и благотворительные организации, а также инициативные группы граждан. Познакомиться с программой можно на сайте http://rodnyegoroda.ru.