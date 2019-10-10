Вахтовики из Казахстана отказались от подписей за голодовку в санатории «Рассвет»

Posted 10 октября 2019,, 12:16
Published 10 октября 2019,, 12:16
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Письмо консул Казахстана получил после того, как в санатории отключили электричество и воду. В это время там проживали около 150 граждан Казахстана, которые приехали в Омск на заработки, сообщил телеканал. В письме за подписью 26 казахстанцев сказано, что они начнут голодовку, если нормальную работу санатория не восстановят.
«Очень просим повлиять на руководителей учреждений, устроивших энергетическую блокаду „Рассвету“. В противном случае мы будем вынуждены присоединиться к акции омских гражданских активистов — голодовке, которая идет здесь уже седьмой день. Из-за отсутствия воды и света нам так и так приходится голодать», — говорится в письме в консульство Казахстана в Омске.
Как рассказали телеканалу сами рабочие, подписи они вовсе ставили на чистом листе, письмо увидели в интернете, в консульстве не были и голодать не собирались, так как в противном случае из-за отсутствия заработка голодными останутся их дети.
Владелица «Рассвета» Натела Полежаева уверена, что вахтовики поставили свои подписи под письмом добровольно и действительно поддерживают санаторий: «Казахстанцы написали обращение в генконсульство Казахстана, их представители вышли с одиночным пикетом. Мы нашли понимание и ситуация была нормализована», — заявляет Полежаева.
Сейчас граждане Казахстана составили новый документ, в котором просят признать все сказанное в поданном в консульство письме недействительным. На этот раз все подписи вахтовики поставили добровольно, заверили они представителей телеканала.