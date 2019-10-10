Вахтовики из Казахстана отказались от подписей за голодовку в санатории «Рассвет»

Письмо консул Казахстана получил после того, как в санатории отключили электричество и воду. В это время там проживали около 150 граждан Казахстана, которые приехали в Омск на заработки, сообщил телеканал. В письме за подписью 26 казахстанцев сказано, что они начнут голодовку, если нормальную работу санатория не восстановят.