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Posted 10 октября 2019,, 12:16

Published 10 октября 2019,, 12:16

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Вахтовики из Казахстана отказались от подписей за голодовку в санатории «Рассвет»

10 октября 2019, 12:16
В начале сентября граждане Казахстана якобы отправили в консульство Казахстана письмо, в котором грозятся начать голодовку, если в санаторий «Рассвет» не вернут воду и электричество. Телеканалу «Россия 1» казахстанцы заявили, что подписи на документе не ставили и голодать в поддержку санатория не собирались.

Письмо консул Казахстана получил после того, как в санатории отключили электричество и воду. В это время там проживали около 150 граждан Казахстана, которые приехали в Омск на заработки, сообщил телеканал. В письме за подписью 26 казахстанцев сказано, что они начнут голодовку, если нормальную работу санатория не восстановят.

«Очень просим повлиять на руководителей учреждений, устроивших энергетическую блокаду „Рассвету“. В противном случае мы будем вынуждены присоединиться к акции омских гражданских активистов — голодовке, которая идет здесь уже седьмой день. Из-за отсутствия воды и света нам так и так приходится голодать», — говорится в письме в консульство Казахстана в Омске.

Как рассказали телеканалу сами рабочие, подписи они вовсе ставили на чистом листе, письмо увидели в интернете, в консульстве не были и голодать не собирались, так как в противном случае из-за отсутствия заработка голодными останутся их дети.

Владелица «Рассвета» Натела Полежаева уверена, что вахтовики поставили свои подписи под письмом добровольно и действительно поддерживают санаторий: «Казахстанцы написали обращение в генконсульство Казахстана, их представители вышли с одиночным пикетом. Мы нашли понимание и ситуация была нормализована», — заявляет Полежаева.

Сейчас граждане Казахстана составили новый документ, в котором просят признать все сказанное в поданном в консульство письме недействительным. На этот раз все подписи вахтовики поставили добровольно, заверили они представителей телеканала.

#Омск сегодня#Общество#Натела Полежаева#Санаторий "Рассвет"
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