Лоббизм в Госдуме: чьи интересы продвигают омские депутаты в Москве

Posted 1 октября 2019,, 08:08
Published 1 октября 2019,, 08:08
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Депутат от фракции «Единая Россия» Андрей Голушко выступает за совершенствование алкогольной отрасли и сельского хозяйства в Омском регионе. Как сообщает портал, ранее он поддержал законопроект об усилении мер по борьбе с контрафактным алкоголем и этиловым спиртом. Согласно законопроекту, авиакомпании должны получить лицензию на продажу алкоголя, на заводах-изготовителях требуется установить систему «Глонасс», а также должен быть усилен контроль за прохождением алкоголя через границу. Также 2009 году Голушко внес законопроект о запрете продажи пива и слабоалкогольных напитков во всех городских киосках. Эти изменения в законодательстве должны положительно повлиять на донора депутата ООО «Омсквинпром», которое выпускает крепкий алкоголь, предполагают авторы портала.
Кроме этого портал отнес Андрея Голушко к группе интересантов в сельском хозяйстве. Сенатор в 2014 году поддержал строительство центра по переработке овощей в поселке под Омском. Центр должен появиться недалеко от «Сибагрохолдинга», который занимался выращиванием овощей и входил в ХК «Акция» Андрея Голушко. Сейчас агрохолдинг проходит процедуру банкротства.
Александр Жуков, представитель «Единой России» и одновременно выступающий от Омской и Новосибирской областей, по версии портала, лоббирует интересы компаний топливной промышленности, финансово-банковской сферы, а также продвигает в Госдуме интересы ОАО «РЖД».
В последнем случае лоббизм объясняется тем, что в течение семи лет Жуков возглавлял совет директоров. Финансовую сферу депутат продвигает потому, что его сын связан с банковской системой, а он сам входил в наблюдательный совет Сбербанка и Национальный совет при Центробанке России. Топливной промышленности Жуков помог, поспособствовав сохранению льготы по налогу на прибыль, пишет портал со ссылкой на www.lobbying.ru.
Депутат от Омской и Новосибирской областей Дмитрий Перминов, также представляющий фракцию «Единая Россия», замечен в продвижении интересов силовых структур, а также лоббизме оружейной отрасли.
В политику депутат пришел через 9 лет после службы в ОВД и сейчас значится в комитете по безопасности и противодействию коррупции. В прошлом году, по информации портала, он в соавторстве с группой депутатов предложил использовать крупные оружейные магазины для тренировочных стрельб и соревнований, а также выступил за то, чтобы один человек мог приобрести до 10 единиц огнестрельного оружия.
Бывший глава Омска Виктор Шрейдер в Госдуме лоббирует интересы Омска и Омской области, привлекая в регион средства на развитие инфраструктуры, ремонт и реконструкцию городских объектов. На выборах в Госдуму 2016 года его поддержали несколько крупных предприятий региона, в том числе группа компаний «ОША», агрохолдинг «Руском», несколько строительных фирм и табачная компания.
Представитель фракции КПРФ Олег Смолин лоббирует сферу образования, а также наравне со Шрейдером продвигает интересы Омской области. Как отмечает портал, практически вся депутатская деятельность Смолина связана с образованием, и сейчас он занимает должность первого зампредседателя комитета ГД по образованию и науке. В Омскую область депутат привлекал федеральные средства на ремонт дорог и подготовку города к празднованию 300-летия, а также в 2018 году выступал за выделение региону денег на строительство трех новых школ.
Последний представитель Омской области в Госдуме Александр Кравец, по данным портала, в лоббизме не замечен.
Отметим, что все названные депутаты имеют низкую степень влияния в своих группах интересов. Небольшой перевес имеет лишь Виктор Шрейдер.