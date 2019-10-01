Лоббизм в Госдуме: чьи интересы продвигают омские депутаты в Москве

В политику депутат пришел через 9 лет после службы в ОВД и сейчас значится в комитете по безопасности и противодействию коррупции. В прошлом году, по информации портала, он в соавторстве с группой депутатов предложил использовать крупные оружейные магазины для тренировочных стрельб и соревнований, а также выступил за то, чтобы один человек мог приобрести до 10 единиц огнестрельного оружия.