Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 20 сентября 2019,, 08:35

Published 20 сентября 2019,, 08:35

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Госстройнадзор подал в суд на компанию «РоКАС» омского экс-депутата Шушубаева

20 сентября 2019, 08:35
Несколько дней назад Госстройнадзор подал в арбитражный суд сразу четыре заявления. Связаны они с компанией бывшего омского депутата Хабулды Шушубаева «РоКАС», сообщает издание «БОР55».

Точной причины, по которой ведомство обратилось в суд, нет, однако издание предполагает, что внимание ведомства привлекла консервация недостроев в «Ясной поляне». Со ссылкой на компетентные органы «Бор55» утверждает, что в сентябре этого года Госстройнадзор проводил на стройке четыре проверки.

Не законсервированными остаются несколько домов, весной этого года здесь уже была проверка, но, вероятно, во время повторной специалисты нашли те же нарушения. Башенные краны, пишет издание, стоит в пустой местности вдали от домов. Кроме этого недостроенные объекты охраняются недостаточно хорошо: в 2018 году с одного из этажей недостроев упала девушка.

Строительство, а затем и консервация объектов «РоКАСа» связаны с бывшим депутатом омского Заксобрания Хабулдой Шушубаевым. Он был фактическим директором фирмы в 2008–2013 годах, и за этот период привлек к строительству новых домов в новом районе 300 дольщиков. Однако вскоре стало известно, что около 50 млн рублей он потратил на другие цели. За растрату его отправили в колонию.

Наказание по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, по которой Госстройнадзор хочет наказать Шушубаева, ограничивается штрафом в 100 тыс рублей и ограничением работы предприятия. Однако арестовать ни счета, ни само предприятие не удастся: денег на счетах предприятия нет, а стройка почти полностью и без предписаний заморожена.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15