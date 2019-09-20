Госстройнадзор подал в суд на компанию «РоКАС» омского экс-депутата Шушубаева

Не законсервированными остаются несколько домов, весной этого года здесь уже была проверка, но, вероятно, во время повторной специалисты нашли те же нарушения. Башенные краны, пишет издание, стоит в пустой местности вдали от домов. Кроме этого недостроенные объекты охраняются недостаточно хорошо: в 2018 году с одного из этажей недостроев упала девушка.