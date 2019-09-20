Госстройнадзор подал в суд на компанию «РоКАС» омского экс-депутата Шушубаева

Posted 20 сентября 2019,, 08:35
Published 20 сентября 2019,, 08:35
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Точной причины, по которой ведомство обратилось в суд, нет, однако издание предполагает, что внимание ведомства привлекла консервация недостроев в «Ясной поляне». Со ссылкой на компетентные органы «Бор55» утверждает, что в сентябре этого года Госстройнадзор проводил на стройке четыре проверки.
Не законсервированными остаются несколько домов, весной этого года здесь уже была проверка, но, вероятно, во время повторной специалисты нашли те же нарушения. Башенные краны, пишет издание, стоит в пустой местности вдали от домов. Кроме этого недостроенные объекты охраняются недостаточно хорошо: в 2018 году с одного из этажей недостроев упала девушка.
Строительство, а затем и консервация объектов «РоКАСа» связаны с бывшим депутатом омского Заксобрания Хабулдой Шушубаевым. Он был фактическим директором фирмы в 2008–2013 годах, и за этот период привлек к строительству новых домов в новом районе 300 дольщиков. Однако вскоре стало известно, что около 50 млн рублей он потратил на другие цели. За растрату его отправили в колонию.
Наказание по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ, по которой Госстройнадзор хочет наказать Шушубаева, ограничивается штрафом в 100 тыс рублей и ограничением работы предприятия. Однако арестовать ни счета, ни само предприятие не удастся: денег на счетах предприятия нет, а стройка почти полностью и без предписаний заморожена.