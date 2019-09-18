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Posted 18 сентября 2019, 04:17

Published 18 сентября 2019, 04:17

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Предпринимателей заставили снять более тысячи вывесок с центральных улиц Омска

Предпринимателей заставили снять более тысячи вывесок с центральных улиц Омска

18 сентября 2019, 04:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске частные предпиниматели и юридические лица продолжают приводить в порядок фасады офисных зданий и магазинов, подгоняя внешний облик строений в соответствие к новым принятым требованиям к местам ращмещения знаково-информационных систем на территории города, сообщили в пресс-службе Администрации города Омска.

Утвержденное 7 мая 2019 года Положение № 348-п декларирует общие правила для всех вывесок, рекламного или информационного характера, в том числе для тех, что были созданы до вступления данного закона в силу. У владельцев старых конструкций есть время до 1 ноября текущего года, чтобы привести наружное оформление своих компаний в соответствие с новыми стандартами.

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С момента вступления в силу закона в мэрию обратились 540 бизнесменов для согласования дизайна своих новых вывесок, 528 из них уже получили разрешение на установку рекламных конструкций в заявленном стиле. Процесс получения разрешительных документов занимает порядка 3-5 рабочих дней.

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Сейчас окружные администрации проводят рейды по выявлению незаконно размещенных рекламных конструкций и вручают уведомления с требованием демонтажа их владельцам. У омичей есть две недели после получения документа, чтобы без дополнительной нагрузки на собственный кошелек убрать рекламу с фасадов зданий. В настоящее время за собственный счет демонтировали вывески свыше тысячи владельцев рекламных конструкций.

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