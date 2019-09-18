Предпринимателей заставили снять более тысячи вывесок с центральных улиц Омска

Утвержденное 7 мая 2019 года Положение № 348-п декларирует общие правила для всех вывесок, рекламного или информационного характера, в том числе для тех, что были созданы до вступления данного закона в силу. У владельцев старых конструкций есть время до 1 ноября текущего года, чтобы привести наружное оформление своих компаний в соответствие с новыми стандартами.