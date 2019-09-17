Российское производство встанет после проведения "подшипниковой реформы"

Когда-то власти дали слово проводить неоднозначную реформу постепенно. Чиновники обещали предоставить время операторам вагонов, производителям и государству. Ведь внесение изменений требует подготовки. Однако не так давно реформу стали проводить ускоренными темпами. Такое положение вещей выгодно лишь зарубежным компаниям - поставщикам одной из деталей «инновационных» вагонов. В России такие детали не выпускают. Да и возводить отечественные предприятия по производству нужной запчасти никто не собирается. Да и зачем, если государство отказавшейся от старых комплектующих будет вынуждено приобретать зарубежные «инновационные» на условиях производителя.