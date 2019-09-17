Российское производство встанет после проведения "подшипниковой реформы"

Posted 17 сентября 2019,, 15:01
Published 17 сентября 2019,, 15:01
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В случае проведения «подшипниковой реформы» в России могут вырасти цены на грузоперевозки и остановиться заводы. При этом доходы иностранных компаний резко возрастут, информирует «Независимая газета».
Недавно комиссия по вагонному хозяйству и комиссия по безопасности движения СНГ согласились с предложением заменить привычные всем роликовые подшипники на «инновационные» кассетные. Через пару лет роликовые подшипники и вовсе запретят использовать.
Между тем, передел в сфере вагоноремонта в России уже идет. Фирмы занимающиеся ремонтом железнодорожных вагонов будут приватизированы. Участники рынка говорят, что «подшипниковую реформу» проталкивают силы, стремящиеся получить полный контроль над рынком ремонта вагонов. Обновление всех железнодорожных составов принесет огромные прибыли.
Отметим, что один комплект роликовых подшипников, которые на данный момент установлены на почти 90% вагонов в России, стоит 56 000 рублей. А вот цена комплекта инновационных кассетных подшипников достигает 208 000 рублей. И это еще без учета дополнительных затрат. Последние обязательно появятся во время перехода на новые запчасти. Эксперты уже оценили дополнительные расходы в 100 миллиардов рублей.
Проведя расчеты специалисты задались справедливым вопросом: кто станет оплачивать модернизацию вагонов? Из слов чиновников становится ясно, что все повесят на обычных граждан. Для этого РЖД может банально повысить тарифы на грузоперевозки.
Когда-то власти дали слово проводить неоднозначную реформу постепенно. Чиновники обещали предоставить время операторам вагонов, производителям и государству. Ведь внесение изменений требует подготовки. Однако не так давно реформу стали проводить ускоренными темпами. Такое положение вещей выгодно лишь зарубежным компаниям - поставщикам одной из деталей «инновационных» вагонов. В России такие детали не выпускают. Да и возводить отечественные предприятия по производству нужной запчасти никто не собирается. Да и зачем, если государство отказавшейся от старых комплектующих будет вынуждено приобретать зарубежные «инновационные» на условиях производителя.
«Подшипниковая реформа» не сулит России ничего хорошего. Прибыли страны снизятся, собственные производства закроются, что приведет к уменьшению количества рабочих мест. Следствием резкого перехода на новые комплектующие может стать остановка производств на отечественных заводах, которые выпускают подшипники. Самые прибыльные места на рынке РФ получат иностранные производители. Необходимо учитывать, что во время проведения санкционной политики «иностранные партнеры» в какой-то момент могут взять и остановить движение по железным дорогам России.