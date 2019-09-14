Рынок экологических продуктов. У омичей в моде «органика»

«Ассортимент у нас из десяти позиций — это яблоки, груши, апельсины, бананы, лимоны. Клубника у нас закончилась. До сих пор сушим арбузы и дыни. Также мы делаем суповую добавку — томаты с базиликом, солью и перцем. Фрукты нам поступают два-три раза в неделю. На выходе получают продукты по величине усушки в 10–20 раз. Никаких консервантов, подсластителей, усилителей вкуса мы не добавляем. Исключительно сушеные фрукты», — сказала она.