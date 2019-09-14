Рынок экологических продуктов. У омичей в моде «органика»

Posted 14 сентября 2019, 07:10
Published 14 сентября 2019, 07:10
Modified 19 августа, 21:11
Updated 19 августа, 21:11
Об органических продуктах, ценах на них и поддержке производителей здорового питания в материале Города55.
Рост потребления здоровых продуктов отмечает омский производитель сыродавленных масел Сергей Шилов. По его словам, если раньше продукция уходила в другие регионы, то в последние годы Омск является их самым большим потребителем.
«У нас идет очень серьезная реализация по Омску и Омской области. В этом году получилось так, что были перебои с сырьем, даже не хватило до нового урожая рыжикового масла. Очень популярно у омичей рыжиковое масло», — отметил глава предприятия.
Помимо рыжикового масла, говорит Сергей Шилов, омичи распробовали и другие продукты. К примеру, масло из льна, горчицы, сурепицы и расторопши. А в лечебных и косметических целях растет спрос на дорогое амарантовое масло.
«Мы являемся производителями сырья. Порядка семи лет не поднимаем цену на нашу продукцию. Постоянные покупатели знают четкую, твердую цену. У нас свое сырье, напрямую его отжимаем. Жмыхи продаем хозяйствам, которые занимаются молочным и мясным животноводством. Поэтому мы можем цену держать постоянно одну и ту же», — говорит он.
Руслан Евтихов много лет печет хлеб в Омске. Его компания «Сибирский пекарь» производит хлеб по традиционным рецептам. Производитель убежден, что здоровые продукты не обязательно должны быть дороже, чем массовые.
«Наоборот, натуральные, фермерские продукты могут быть даже дешевле. Искусственные могут стоить меньше только за счет технологичности. Однако крупные компании тратят много денег на рекламу. А чистые продукты на пиар почти не тратят», — говорит Евтихов.
Омичка Наталья Кубрина решила заняться «органикой» в этом году. Написали с мужем бизнес-план и выиграли грант в размере 300 тыс рублей на запуск производства фруктовых снеков. В июне этого года запустили производство, а сейчас подыскивают дистрибьютеров для реализации.
«Ассортимент у нас из десяти позиций — это яблоки, груши, апельсины, бананы, лимоны. Клубника у нас закончилась. До сих пор сушим арбузы и дыни. Также мы делаем суповую добавку — томаты с базиликом, солью и перцем. Фрукты нам поступают два-три раза в неделю. На выходе получают продукты по величине усушки в 10–20 раз. Никаких консервантов, подсластителей, усилителей вкуса мы не добавляем. Исключительно сушеные фрукты», — сказала она.
Омские предприниматели, производящие органические продукты, в один голос говорят о подъеме рынка. Денег и льгот на развитие не требуют, но просят поддержать их информационно — добавить, как говорят, пропаганды качественного питания.
Для некоторых, в первую очередь начинающих, остро стоит вопрос получения сертификатов на продукцию. Процедура достаточно длительная по времени, а кроме того — дорогостоящая.
Впрочем, омские участники рынка надеются, что введение нового закона об «органике» поможет избавить их бизнес от болевых точек. В том числе от некачественных продуктов, скрывающихся под вывеской «натуральные».
Общероссийские тенденции на рынке органических продуктов
Российский рынок натуральных и фермерских продуктов в 2018 году достиг 483 млрд рублей. На долю органических продуктов пришлось почти 7 млрд рублей. В стране реализовано порядка девяти тысяч тонн экологически чистых овощей, фруктов, мяса и молока. Примерно 85% от общего объема доставлено из-за рубежа.
В 2020 году в РФ начнет действовать закон «Об органической продукции». В нем будет определен смысл названия «органический продукт» и правила его применения. Чтобы получить на своем продукте значок «органический продукт», предпринимателю потребуется пройти обязательную сертификацию. Но для этого фермеру надо перестать применять химию на полях, не кормить животных искусственными добавками и препаратами, не использовать агрессивные способы повышения урожайности.
По словам основателя компании «Черный хлеб» Павла Абрамова, сегодня в РФ для маркировки продуктов используется три термина: органический, био и эко. Новый законопроект вводит только одно понятие «Органический продукт», а потому число всевозможных надписей на продуктах будет только расти.
«Важно, чтобы хотя бы надпись „Органический продукт“ была защищена и чтобы государство это регулировало и наказывало тех, кто неправомерно ее наносит», — говорит он.
Между тем каких-то специальных мер поддержки хозяйств, выращивающих органическую продукцию, в России нет. В связи с этим Торгово-промышленная палата РФ выдвинула на уровне правительства предложение сделать семью основой такого бизнеса, что позволит поддержать экономическими мерами развитие таких предприятий. Кроме того, ТПП РФ предлагает ввести для микропредприятий с количеством работников до 15 человек семейный патент.
«В патент вписываются члены семьи, которые в нем участвуют. По типу, как сейчас самозанятые: режим там четыре или шесть процентов, в зависимости от того, кому он реализует свои услуги. Или это плата за патент — по виду деятельности, по количеству членов семьи», — сказал в программе «Бизнес-Вектор» на телеканале РБК президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
По данным Росстата, сегодня в структуре российского малого бизнеса 95% приходится на микропредприятия. Десятая часть из них занимается строительством, столько же заняты в обрабатывающей промышленности. На долю фермеров приходится лишь 3%.
По мнению участников отрасли, отечественная органическая продукция примерно в полтора-два раза дешевле импорта. В этом есть значительный потенциал для увеличения поставок на экспорт. Однако для этого бизнесу нужны международные сертификаты. Согласно статистике Союза органического земледелия России, подобные сертификаты имеются у 50 отечественных ферм. Новую российскую маркировку органической продукции данные предприятия получат по упрощенной процедуре. Ожидается, что внесение этих компаний в государственный список органических производителей подстегнет спрос и обеспечит дополнительную защиту их продукции.
«Тот, кто реализует, он же никому не кричит, что это органическая. Потому что его никто не спрашивает об этом. Когда он узнает, что надо подтвердить и сказать, что это выращенное мясо, молоко, овощи, фрукты и так далее, что это продукт без всяких химических добавок, наверное, тогда другой процент будет, потому что об этом начнут говорить и заявлять, что они на самом деле реализуют», — отметил Сергей Катырин.
Стоит отметить, что сегодня в России порядка 80% органической продукции реализуется в Москве. еще 10% — в Санкт-Петербурге. Однако доля этих двух городов постепенно снижается в пользу регионов. По расчетам Минсельхоза РФ, потенциальный объем рынка — около 360 млрд рублей. Создав хорошие условия для отрасли, таких показателей можно добиться уже к 2025 году.