В Омской области женщин на 146 тыс больше, чем мужчин

Из-за этого, в среднем, женщины старше земляков на 5.2 года. Средний возраст жителей региона составил всего 39.5 лет. Отмечается, что этот показатель отстает от общероссийского всего на полгода. В это же время каждый пятьй житель региона младше 16 лет — подростков в Омской области по итогам 2018 года было на 116 тыс меньше, чем жителей старших возрастов. К началу этого года их было 382 тыс человек.