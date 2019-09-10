В Омской области женщин на 146 тыс больше, чем мужчин

Posted 10 сентября 2019, 13:41
Published 10 сентября 2019, 13:41
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Всего в регионе на начало 2019 года проживало 1.9 млн человек, из них почти 60% — жители областного центра. Среди регионов России по численности Омская область занимает восьмое место и шестое в Сибири.
В ведомстве отмечают, что жительниц в регионе больше, чем жителей мужского пола. При этом рождается больше именно мальчиков, но из-за того, что дольше живут омички, мужчин в регионе меньше женщин на 146 тыс.
«Превышение численности женщин над численностью мужчин впервые отмечается в возрасте 27 лет и становится устойчивым после 35 лет. К возрасту 55 лет женщин больше, чем мужчин, примерно на четверть. После 65 лет — в 1,5 раза и более», — поясняют в Омскстате и отмечают, что на 1 000 мужчин приходится 1 204 женщин.
Из-за этого, в среднем, женщины старше земляков на 5.2 года. Средний возраст жителей региона составил всего 39.5 лет. Отмечается, что этот показатель отстает от общероссийского всего на полгода. В это же время каждый пятьй житель региона младше 16 лет — подростков в Омской области по итогам 2018 года было на 116 тыс меньше, чем жителей старших возрастов. К началу этого года их было 382 тыс человек.
«Для Омской области характерно демографическое старение: доля населения старше трудоспособного возраста неуклонно возрастала на протяжении всего периода статистических наблюдений. По состоянию на 1 января 2019 года в Омской области проживало 498,4 тыс. человек старше трудоспособного возраста, или каждый четвертый житель региона», — говорится в отчете ведомства.