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Posted 10 сентября 2019, 13:41

Published 10 сентября 2019, 13:41

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омской области женщин на 146 тыс больше, чем мужчин

В Омской области женщин на 146 тыс больше, чем мужчин

10 сентября 2019, 13:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омскстате обнародовали данные о поле и возрасте жителей региона. Женщин, как и в прошлые годы, больше мужчин на 146 тыс человек, причем старше омичи становятся, тем сильнее заметна диспропорция.

Всего в регионе на начало 2019 года проживало 1.9 млн человек, из них почти 60% — жители областного центра. Среди регионов России по численности Омская область занимает восьмое место и шестое в Сибири.

В ведомстве отмечают, что жительниц в регионе больше, чем жителей мужского пола. При этом рождается больше именно мальчиков, но из-за того, что дольше живут омички, мужчин в регионе меньше женщин на 146 тыс.

«Превышение численности женщин над численностью мужчин впервые отмечается в возрасте 27 лет и становится устойчивым после 35 лет. К возрасту 55 лет женщин больше, чем мужчин, примерно на четверть. После 65 лет — в 1,5 раза и более», — поясняют в Омскстате и отмечают, что на 1 000 мужчин приходится 1 204 женщин.

Из-за этого, в среднем, женщины старше земляков на 5.2 года. Средний возраст жителей региона составил всего 39.5 лет. Отмечается, что этот показатель отстает от общероссийского всего на полгода. В это же время каждый пятьй житель региона младше 16 лет — подростков в Омской области по итогам 2018 года было на 116 тыс меньше, чем жителей старших возрастов. К началу этого года их было 382 тыс человек.

«Для Омской области характерно демографическое старение: доля населения старше трудоспособного возраста неуклонно возрастала на протяжении всего периода статистических наблюдений. По состоянию на 1 января 2019 года в Омской области проживало 498,4 тыс. человек старше трудоспособного возраста, или каждый четвертый житель региона», — говорится в отчете ведомства.

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