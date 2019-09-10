С матери ученика, которого травили в омской гимназии, сняли обвинения в экстремизме

Как ранее писала сама Наталья Граф, экстремизм в ее сообщениях нашли сотрудники школы № 62, подписавшиеся родительским комитетом «Росток». Они якобы направили в полицию анонимную жалобу ее пост в соцсети, где она рассказывает о состоянии своего сына после конфликта с его классным руководителем и упоминает оружие.