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Posted 10 сентября 2019, 09:39

Published 10 сентября 2019, 09:39

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

С матери ученика, которого травили в омской гимназии, сняли обвинения в экстремизме

С матери ученика, которого травили в омской гимназии, сняли обвинения в экстремизме

10 сентября 2019, 09:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске решили не возбуждать уголовное дело на журналистку Наталью Граф, которую некий родительский комитет «Росток» заподозрил экстремизме. Об этом изданию RT сообщили в УМВД России по Омской области.

Полиция не нашла в сообщениях Граф, опубликованных на ее странице в Facebook, призывов к оружию и решению конфликтов насилием или убийствами. Причина, по которой в полиции отказали в возбуждении уголовного дела — отсутствие события преступления, сообщает издание.

«По результатам проверки в связи с отсутствием события преступления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в официальном ответе регионального УМВД на запрос RT.

Как ранее писала сама Наталья Граф, экстремизм в ее сообщениях нашли сотрудники школы № 62, подписавшиеся родительским комитетом «Росток». Они якобы направили в полицию анонимную жалобу ее пост в соцсети, где она рассказывает о состоянии своего сына после конфликта с его классным руководителем и упоминает оружие.

Сообщение о том, что мать школьника вызвали на допрос по делу об экстремизме, спровоцировало в гимназии очередную проверку департамента образования. После нее с должности сняли директора школы Марину Дюкову. Решение об этом приняла мэр города Оксана Фадина.

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