С матери ученика, которого травили в омской гимназии, сняли обвинения в экстремизме

Posted 10 сентября 2019, 09:39
Published 10 сентября 2019, 09:39
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Полиция не нашла в сообщениях Граф, опубликованных на ее странице в Facebook, призывов к оружию и решению конфликтов насилием или убийствами. Причина, по которой в полиции отказали в возбуждении уголовного дела — отсутствие события преступления, сообщает издание.
«По результатам проверки в связи с отсутствием события преступления принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — говорится в официальном ответе регионального УМВД на запрос RT.
Как ранее писала сама Наталья Граф, экстремизм в ее сообщениях нашли сотрудники школы № 62, подписавшиеся родительским комитетом «Росток». Они якобы направили в полицию анонимную жалобу ее пост в соцсети, где она рассказывает о состоянии своего сына после конфликта с его классным руководителем и упоминает оружие.
Сообщение о том, что мать школьника вызвали на допрос по делу об экстремизме, спровоцировало в гимназии очередную проверку департамента образования. После нее с должности сняли директора школы Марину Дюкову. Решение об этом приняла мэр города Оксана Фадина.