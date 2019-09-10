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Posted 10 сентября 2019, 12:47

Published 10 сентября 2019, 12:47

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Российские музыканты записали трибьют-альбом к 55-летию Егора Летова

Российские музыканты записали трибьют-альбом к 55-летию Егора Летова

10 сентября 2019, 12:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В этом году лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову могло исполниться 55 лет. К юбилею музыканта родом из Омска российские популярные исполнители записали каверы на песни Летова и объединили их в один трибьют-альбом «Без меня».

Сборник из 27 аудиозаписей опубликовали сегодня в паблике UNMUSIC соцсети «ВКонтакте». В записи альбома приняли участие 27 популярных российских исполнителей.

Песню «Все идет по плану» исполнила певица Гречка, «Моя оборона» прозвучала в исполнении группы Louna, группа «Ленинград» записала кавер на песню «Винтовка — это праздник», а Animal ДжаZ исполнили трек «Все как у людей».

Другие треки «Гражданской обороны» исполнили Найк Борзов, Слава КПСС, Комсомольск, Нейромонах Феофан, Психея, Пионерлагерь Пыльная радуга, Громыка и другие представители современной музыкальной индустрии.

Треки не идентичны оригиналам — исполнители вносят в композиции и аранжировки что-то свое. Например, Noize MC обновил композицию «Все как у людей», адаптировав смысл песни в наши дни.

Егор Летов — основатель, лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Родился в Омске 10 сентября 1964 года, здесь же скончался 19 февраля 2008 года. Его называют «патриархом» русского панк-рока и одним из наиболее влиятельных представителей панк-движения в России.

В Омске к юбилею музыканта открыли выставку «Все идет по плану». Брат Летова согласился передать фонду «Сияние» квартиру музыканта, чтобы в ней обустроили музей.

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