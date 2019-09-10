Российские музыканты записали трибьют-альбом к 55-летию Егора Летова

В этом году лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову могло исполниться 55 лет. К юбилею музыканта родом из Омска российские популярные исполнители записали каверы на песни Летова и объединили их в один трибьют-альбом «Без меня».

Сборник из 27 аудиозаписей опубликовали сегодня в паблике UNMUSIC соцсети «ВКонтакте». В записи альбома приняли участие 27 популярных российских исполнителей. Песню «Все идет по плану» исполнила певица Гречка, «Моя оборона» прозвучала в исполнении группы Louna, группа «Ленинград» записала кавер на песню «Винтовка — это праздник», а Animal ДжаZ исполнили трек «Все как у людей». Другие треки «Гражданской обороны» исполнили Найк Борзов, Слава КПСС, Комсомольск, Нейромонах Феофан, Психея, Пионерлагерь Пыльная радуга, Громыка и другие представители современной музыкальной индустрии. Треки не идентичны оригиналам — исполнители вносят в композиции и аранжировки что-то свое. Например, Noize MC обновил композицию «Все как у людей», адаптировав смысл песни в наши дни. Егор Летов — основатель, лидер и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Родился в Омске 10 сентября 1964 года, здесь же скончался 19 февраля 2008 года. Его называют «патриархом» русского панк-рока и одним из наиболее влиятельных представителей панк-движения в России. В Омске к юбилею музыканта открыли выставку «Все идет по плану». Брат Летова согласился передать фонду «Сияние» квартиру музыканта, чтобы в ней обустроили музей.