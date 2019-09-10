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Posted 10 сентября 2019,, 05:44

Published 10 сентября 2019,, 05:44

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский депстрой опять временно возглавила бухгалтер Галина Баер

10 сентября 2019, 05:44
После увольнения из мэрии Омска и. о. директора департамента строительства Николая Кравченко место вновь досталось Галине Баер. Ранее она временно возглавляла ведомство.

Предыдущий и. о. директора Николай Кравченко назначен руководителем депстроя в июне 2019 года. Ранее являлся первым заместителем директора департамента архитектуры и градостроительства, с января по февраль исполнял обязанности директора. В настоящее время, согласно сайту администрации города, обязанности директора депстроя вновь исполняет единственный заместитель и главный бухгалтер Галина Баер.

Сам департамент остается без директора уже год. В августе 2018 года пост руководителя покинул Илья Трушников, после которого Баер впервые пришлось возглавить департамент. Спустя год стало известно об увольнении директора департамента городской экономической политики Ольги Парфеновой. Чиновница написала заявление на отпуск с последующим увольнением.

Также департамент открыл вакансию первого заместителя директора. Место освободилось после увольнения прежнего зама Сергея Жукова, покинувшего должность в марте 2019 года. До назначения Баер ведомство возглавляла Светлана Рогова.

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