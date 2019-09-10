Омский депстрой опять временно возглавила бухгалтер Галина Баер

Сам департамент остается без директора уже год. В августе 2018 года пост руководителя покинул Илья Трушников, после которого Баер впервые пришлось возглавить департамент. Спустя год стало известно об увольнении директора департамента городской экономической политики Ольги Парфеновой. Чиновница написала заявление на отпуск с последующим увольнением.