Директор омского САХа Вольф подтвердил, что написал заявление на волонтеров

Поводом для обращения в полицию, вероятно, стала группа в инстаграме, в которой публикуются критические посты о САХ. Ее авторы — волонтеры, которым отказали в доступе в учреждение из-за разногласий с новым руководителем. Ранее Вольф объяснял это тем, что несколько помощниц выходят за рамки своей компетенции, нарушают распоряжения и ссорятся с персоналом. «Неугодные» волонтеры, в свою очередь, обрушились с критикой САХ в своей группе в соцсети. Там продолжаются сборы для собак, а также сообщается о предположительных нарушениях в «Спецавтохозяйстве».