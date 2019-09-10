Директор омского САХа Вольф подтвердил, что написал заявление на волонтеров

Posted 10 сентября 2019, 05:22
Published 10 сентября 2019, 05:22
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Директор БУ «Спецавтохозяйство» Евгений Вольф подтвердил Городу55, что обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении бывших волонтеров учреждения. Характер обвинений он при этом не уточнил.
«Заявление поступало. Правоохранительные органы проводят проверку, до ее окончания мы не даем комментариев. Пусть каждый занимается своим делом», — сказал директор.
Напомним, волонтеры, у которых разгорелся конфликт с руководством САХ, сообщили об обвинениях в экстремизме в свой адрес. Завтра их вызывают на допрос в полицию.
Поводом для обращения в полицию, вероятно, стала группа в инстаграме, в которой публикуются критические посты о САХ. Ее авторы — волонтеры, которым отказали в доступе в учреждение из-за разногласий с новым руководителем. Ранее Вольф объяснял это тем, что несколько помощниц выходят за рамки своей компетенции, нарушают распоряжения и ссорятся с персоналом. «Неугодные» волонтеры, в свою очередь, обрушились с критикой САХ в своей группе в соцсети. Там продолжаются сборы для собак, а также сообщается о предположительных нарушениях в «Спецавтохозяйстве».
Ранее Вольф уже говорил о намерении обратиться в полицию по поводу этих публикаций. Подробно о конфликте волонтеров и нового директора Город55 рассказывал здесь и здесь. Отметим также, по мнению некоторых волонтеров, оставшихся в стороне от конфликта, спор девушек с руководителем перешел на личности, и обе стороны ведут к эскалации.