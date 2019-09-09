В Омске рассматривают уголовное дело в отношении экс-зама главы Росприроднадзора

Posted 9 сентября 2019, 06:35
Published 9 сентября 2019, 06:35
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Бывший госслужащий обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Согласно версии следствия, в 2013 году во время проверки теплогенерирующей компании были выявлены некоторые отступления от лицензионных требований.
Несмотря на наличие нарушений, обвиняемый дал своему подчиненному поручение о составлении нового акта проверки, в котором говорилось о соответствии нормам по обезвреживанию и размещению отходов различного класса опасностей. Данный документ позволил компании получить лицензию на работу по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.
Несколькими годами позднее, в 2017 году бывший заместитель руководителя ведомства опять воспользовался положением, дав указание подчиненному не составлять протокол относительно компании, которая незаконно добывала полезные ископаемые из реки Иртыш в районе поселка Политотдел Омского района.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. Бывший ведомственный служащий отказывается признавать свою вину.