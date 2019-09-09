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Posted 9 сентября 2019, 06:35

Published 9 сентября 2019, 06:35

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омске рассматривают уголовное дело в отношении экс-зама главы Росприроднадзора

В Омске рассматривают уголовное дело в отношении экс-зама главы Росприроднадзора

9 сентября 2019, 06:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Первомайский районный суд города Омска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы Управления Росприроднадзора по Омской области Сергея Еремина, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Бывший госслужащий обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Согласно версии следствия, в 2013 году во время проверки теплогенерирующей компании были выявлены некоторые отступления от лицензионных требований.

Несмотря на наличие нарушений, обвиняемый дал своему подчиненному поручение о составлении нового акта проверки, в котором говорилось о соответствии нормам по обезвреживанию и размещению отходов различного класса опасностей. Данный документ позволил компании получить лицензию на работу по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

Несколькими годами позднее, в 2017 году бывший заместитель руководителя ведомства опять воспользовался положением, дав указание подчиненному не составлять протокол относительно компании, которая незаконно добывала полезные ископаемые из реки Иртыш в районе поселка Политотдел Омского района.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. Бывший ведомственный служащий отказывается признавать свою вину.

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