В Омске рассматривают уголовное дело в отношении экс-зама главы Росприроднадзора

Несмотря на наличие нарушений, обвиняемый дал своему подчиненному поручение о составлении нового акта проверки, в котором говорилось о соответствии нормам по обезвреживанию и размещению отходов различного класса опасностей. Данный документ позволил компании получить лицензию на работу по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.