В Красноярском крае ищут тело омички, утонувшей в горной реке две недели назад

О несчастном случае стало известно только спустя несколько дней, когда супруг женщины добрался до населенного пункта. 4 сентября к поискам омички подключили спасатели из Минусинска — их доставили в тайгу вертолетом. В течение пяти дней они прочесывали берега рек Сурунуг и Кинзелюк, но тела омички или ее следов так и не было найдено.