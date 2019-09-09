В Красноярском крае ищут тело омички, утонувшей в горной реке две недели назад

Posted 9 сентября 2019,, 09:13
Published 9 сентября 2019,, 09:13
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Женщина вместе с супругом приехала в Красноярский край в отпуск из Омска, сообщает издание. Туристы планировали дойти до водопада на реке Сурунуг и 25 августа отправились туда пешком по таежному бездорожью. Недалеко от конечной точки маршрута омичка сорвалась с берега и упала в быструю реку.
О несчастном случае стало известно только спустя несколько дней, когда супруг женщины добрался до населенного пункта. 4 сентября к поискам омички подключили спасатели из Минусинска — их доставили в тайгу вертолетом. В течение пяти дней они прочесывали берега рек Сурунуг и Кинзелюк, но тела омички или ее следов так и не было найдено.
В издании отмечают, что пока не известно, будут ли продолжены поиски женщины. С момента ее пропажи прошло уже две недели, и вероятность того, что она выжила, минимальная.