Одноклассники запустили проект о правильном воспитании детей

Сергей Томилов, PR-директор социальной сети Одноклассники:– В Одноклассниках собраны люди совершенно разных поколений, для которых важна семья и общение с близкими. В большинстве своем это люди, которые уже стали родителями или планируют ими стать в ближайшее время. К сожалению, информация о том, как правильно воспитывать ребенка и что делать, когда он уже вырос, часто разрознена, и ее приходится собирать буквально по всему интернету. С помощью экспертов мы постарались объединить ответы на самые острые вопросы, чтобы помочь детям и родителям комфортно общаться как в соцсети, так и за ее пределами.