Директора омской гимназии № 62, где травили сына журналистки Натальи Граф, уволили

Posted 9 сентября 2019,, 10:25
Published 9 сентября 2019,, 10:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В гимназии порталу NGS55.RU рассказали, что с сегодняшнего дня Марина Дюкова больше не возглавляет учебное заведение. Решение приняли после очередной проверки департамента образования. Как уточнили сотрудники гимназии, причиной проверки стало сообщение Граф о некоем родительском комитете «Росток», в который, по мнению журналистки, входили работники гимназии.
«Информация о том, что администрация школы якобы инициировала жалобу в отдел по экстремизму и подписалась комитетом „Росток“, выдумана, мы к этому точно не имеем никакого отношения. Мы никак не хотим взаимодействовать с этой женщиной. Эта история с „Ростком“ стала последней каплей и причиной проверки — директор была уволена, и сегодня же ей вручили трудовую книжку. Но ни одна проверка, кроме проверки министерства образования, не подтвердила факта травли ученика. В министерстве образования взяли во внимание только те документы, которые доказывают нашу вину, превысив тем самым свои полномочия», — заявили информационному порталу в школе.
Как сообщает издание «ВОмске», решение об увольнении Дюковой приняла мэр города Оксана Фадина: «Да, это педагог с большим стажем, неплохой администратор, гимназия находится на хорошем счету, однако ключевое слово в этой цепочке — педагог.<…> Никто не умаляет заслуг Марины Петровны, она уважаемый человек, внесший немалый вклад в образовательную систему Омска, но, если выбраться из клинча не представляется возможным — нужно все это останавливать», — прокомментировала ситуацию Фадина.
После инцидента в городе решено создать Совет по этике, в который войдут руководители школ, ветераны педагогического труда, психологи и специалисты института развития образования. Заниматься Совет будет разрешением подобных ситуаций.
«Совет будет принимать коллегиальные решения по прецедентам, давать профессиональную оценку тем или иным действиям школьных администраций — и в целом сработает на улучшение контакта: педагоги — родитель. Школа не должна превращаться в место битвы. Школа должна учить и воспитывать наших детей в атмосфере понимания, уважения и добра», — цитирует издание мэра Омска.
История с травлей ребенка началась в декабре прошлого года после того, как один из учеников гимназии № 62 отказался убирать снег возле школы. Из-за этого у него и его матери, которой оказалась журналистка Наталья Граф, начались конфликты с руководством школы. Ребенок после произошедшего несколько недель проходил лечение в неврологическом стационаре. Сына Граф перевела в другую школу, но конфликт с учителями из гимназии № 62 продолжился. В конце августа журналистка сообщила, что ее начали проверять на экстремизм.