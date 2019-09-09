Директора омской гимназии № 62, где травили сына журналистки Натальи Граф, уволили

«Информация о том, что администрация школы якобы инициировала жалобу в отдел по экстремизму и подписалась комитетом „Росток“, выдумана, мы к этому точно не имеем никакого отношения. Мы никак не хотим взаимодействовать с этой женщиной. Эта история с „Ростком“ стала последней каплей и причиной проверки — директор была уволена, и сегодня же ей вручили трудовую книжку. Но ни одна проверка, кроме проверки министерства образования, не подтвердила факта травли ученика. В министерстве образования взяли во внимание только те документы, которые доказывают нашу вину, превысив тем самым свои полномочия», — заявили информационному порталу в школе.