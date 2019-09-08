В Омской области открылись избирательные участки

Posted 8 сентября 2019, 05:12
Published 8 сентября 2019, 05:12
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Сегодня, 8 сентября, в Омске открылось 30 избирательных участков по выборам в Законодательное собрание и 23 участка по выборам в городской Совет. Всего в регионе открыто более 400 избирательных участков, на которых могут проголосовать омичи.
Дополнительные выборы депутатов проходят в 17 сельских советах районов области. Так, в Тевризском, Горьковском и Калачинского районе местные жители будут переизбирать весь состав райсовета.
Проголосовать сегодня можно будет до 20.00 часов.