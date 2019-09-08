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Posted 8 сентября 2019, 05:12

Published 8 сентября 2019, 05:12

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

В Омской области открылись избирательные участки

В Омской области открылись избирательные участки

8 сентября 2019, 05:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Началось голосование на выборах кандидатов в депутаты Законодательного Собрания и органы местного самоуправления.

Сегодня, 8 сентября, в Омске открылось 30 избирательных участков по выборам в Законодательное собрание и 23 участка по выборам в городской Совет. Всего в регионе открыто более 400 избирательных участков, на которых могут проголосовать омичи.

Дополнительные выборы депутатов проходят в 17 сельских советах районов области. Так, в Тевризском, Горьковском и Калачинского районе местные жители будут переизбирать весь состав райсовета.

Проголосовать сегодня можно будет до 20.00 часов.

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