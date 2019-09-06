Российский AlterOffice оказался копией иностранного LibreOffice?

Posted 6 сентября 2019, 13:18
Published 6 сентября 2019, 13:18
Modified 23 февраля 2022, 13:14
Updated 23 февраля 2022, 13:14
Интересно, что AlterOffice уже попал в реестр российского программного обеспечения. В итоге России грозят крупные финансовые убытки, а риски для ее информационной безопасности увеличиваются, пишет Gazeta.ru.
По имеющейся информации разработчиками AlterOffice являются работники ООО «Алми Партнер» из Нижнего Новгорода. Их продукт внесли в реестр отечественного ПО в конце весны текущего года. Через некоторое время эксперты заявили, что уникальность российской разработки стоит под сомнением.
Ранее члены Кабинета министров Российской Федерации выпустили постановление. Документ прямо запрещает закупать для нужд страны программное обеспечение, произведенное за рубежом. Применение в госучреждениях иностранного продукта несет в себе много рисков. Последние лежат как в юридической, так и в практической плоскостях.
Уже ясно, что якобы российский продукт AlterOffice слишком сильно напоминает зарубежный офисный пакет СПО LibreOffice, который создало международное сообщество разработчиков. Программу разрешено распространять без ограничений. Лицензия Mozilla Public License 2.0 позволяет использовать и распространять LibreOffice. Все желающие имеют право модернизировать программный код этого офисного пакета.
По словам генерального директора «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, при открытии AlterOffice и LibreOffice пользователи могут наблюдать идентичное визуальное оформление обеих программ. Отечественное ПО отличается от своей иностранной копии лишь логотипом. Изучая программные файлы видно, что текстовые документы с кодом ПО одинаковы по названию и объему.
Если подтвердится факт того, что российский AlterOffice это клон иностранного LibreOffice, ООО «Алми Партнер» сразу потеряет исключительные права на свой продукт. Данное происшествие может подтолкнуть власти ужесточить правила формирования реестра российского программного обеспечения.
Надзорные органы хотят провести проверку AlterOffice как можно быстрее. Если негативные прогнозы найдут свое подтверждение, это означает, что россияне, работающие с AlterOffice, уже на протяжении ряда месяцев рискуют оказаться «жертвами» поставщика ПО.