Российский AlterOffice оказался копией иностранного LibreOffice?

По словам генерального директора «Иволга Капитал» Андрея Хохрина, при открытии AlterOffice и LibreOffice пользователи могут наблюдать идентичное визуальное оформление обеих программ. Отечественное ПО отличается от своей иностранной копии лишь логотипом. Изучая программные файлы видно, что текстовые документы с кодом ПО одинаковы по названию и объему.