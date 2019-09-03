Житель Омска отсудил у страховой компании «Благосостояние» 270 тыс рублей

Posted 3 сентября 2019, 05:16
Published 3 сентября 2019, 05:16
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
Согласно материалам дела, омич, заключая кредитный договор в декабре 2017 года, застраховал жизнь и здоровье сроком на один год. Страховыми случаями признавались в том числе наступление инвалидности I и II групп. В октябре следующего года мужчине диагностировали онкологию, однако документально признали инвалидом второй группы только в январе 2019 года.
Омич обратился в страховую компанию за выплатой, но ему было отказано в связи с истечением срока договора. Первая судебная инстанция поддержала позицию «СК Благосостояния ОС». Однако судебная коллегия, рассматривая апелляцию, пришла к другому выводу.
Фактически инвалидность наступила в сроки действия договора, а документальное оформление затянулось из-за длительности прохождения врачебной комиссии, сбора медицинских справок и не зависело от воли мужчины. В связи с этим страховая компания не освобождается от выплаты страхового возмещения в размере 267 тыс рублей с учетом штрафа и компенсации морального вреда.