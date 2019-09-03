Житель Омска отсудил у страховой компании «Благосостояние» 270 тыс рублей

Согласно материалам дела, омич, заключая кредитный договор в декабре 2017 года, застраховал жизнь и здоровье сроком на один год. Страховыми случаями признавались в том числе наступление инвалидности I и II групп. В октябре следующего года мужчине диагностировали онкологию, однако документально признали инвалидом второй группы только в январе 2019 года.