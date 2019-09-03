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Posted 3 сентября 2019, 05:16

Published 3 сентября 2019, 05:16

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

Житель Омска отсудил у страховой компании «Благосостояние» 270 тыс рублей

Житель Омска отсудил у страховой компании «Благосостояние» 270 тыс рублей

3 сентября 2019, 05:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Омский областной суд обязал страховую компанию АО «СК Благосостояние ОС» выплатить бывшему клиенту компенсацию в качестве страховой выплаты, штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке, а также компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба Прокуратуры Омской области.

Согласно материалам дела, омич, заключая кредитный договор в декабре 2017 года, застраховал жизнь и здоровье сроком на один год. Страховыми случаями признавались в том числе наступление инвалидности I и II групп. В октябре следующего года мужчине диагностировали онкологию, однако документально признали инвалидом второй группы только в январе 2019 года.

Омич обратился в страховую компанию за выплатой, но ему было отказано в связи с истечением срока договора. Первая судебная инстанция поддержала позицию «СК Благосостояния ОС». Однако судебная коллегия, рассматривая апелляцию, пришла к другому выводу.

Фактически инвалидность наступила в сроки действия договора, а документальное оформление затянулось из-за длительности прохождения врачебной комиссии, сбора медицинских справок и не зависело от воли мужчины. В связи с этим страховая компания не освобождается от выплаты страхового возмещения в размере 267 тыс рублей с учетом штрафа и компенсации морального вреда.

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