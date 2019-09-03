В Омской области из-за противоречий отменили аукцион на покупку аппаратов УЗИ

Posted 3 сентября 2019, 11:01
Published 3 сентября 2019, 11:01
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
На аппараты для 25 больниц планировалось потратить 67.5 млн рублей. После того, как потенциальные поставщики оборудования запросили разъяснение документации, заказчик решил отменить торги.
Как отмечает издание, в одном из случаев в запросе указывалось на несоответствие ГОСТу требований к технике и характеристики, которым соответствует только аппараты марки Mindray М7 китайского производителя Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics. Часть указанных в закупке систем предназначались для узконаправленных исследований, которые не проводятся в указанных в документах больницах.
Выяснилось, что в закупке изначально были указаны разные требования для разных больниц, сведенных в один лот. Также в перечень было включено автоматизированное рабочее место врача, для покупки которого следует проводить отдельный аукцион, пишет издание со ссылкой на запросы на разъяснение документации.