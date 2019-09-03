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Posted 3 сентября 2019, 11:01

Published 3 сентября 2019, 11:01

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омской области из-за противоречий отменили аукцион на покупку аппаратов УЗИ

В Омской области из-за противоречий отменили аукцион на покупку аппаратов УЗИ

3 сентября 2019, 11:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Региональный Центр по осуществлению закупок товаров, работ, услуг в сфере здравоохранения отменил аукцион на закупку аппаратов для ультразвукового исследования, сообщает «СуперОмск». В закупку входили сразу несколько больниц Омска и Омской области, и потому в документации появились противоречия.

На аппараты для 25 больниц планировалось потратить 67.5 млн рублей. После того, как потенциальные поставщики оборудования запросили разъяснение документации, заказчик решил отменить торги.

Как отмечает издание, в одном из случаев в запросе указывалось на несоответствие ГОСТу требований к технике и характеристики, которым соответствует только аппараты марки Mindray М7 китайского производителя Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics. Часть указанных в закупке систем предназначались для узконаправленных исследований, которые не проводятся в указанных в документах больницах.

Выяснилось, что в закупке изначально были указаны разные требования для разных больниц, сведенных в один лот. Также в перечень было включено автоматизированное рабочее место врача, для покупки которого следует проводить отдельный аукцион, пишет издание со ссылкой на запросы на разъяснение документации.

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