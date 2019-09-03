В Омской области из-за противоречий отменили аукцион на покупку аппаратов УЗИ

Как отмечает издание, в одном из случаев в запросе указывалось на несоответствие ГОСТу требований к технике и характеристики, которым соответствует только аппараты марки Mindray М7 китайского производителя Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics. Часть указанных в закупке систем предназначались для узконаправленных исследований, которые не проводятся в указанных в документах больницах.