В Омске впервые пройдет форум «Омская область и соотечественники»

Первый день форума пройдет на базе конгресс-холла «Агентство развития и инвестиций Омской области». В рамках форума планируется провести пленарное заседание и организовать работу секций, где участники обсудят вопросы государственного регулирования содействия добровольному переселению соотечественников, их адаптации и интеграции в общество. Во второй день организаторы планируют провести для участников экскурсии, в том числе в Азовский немецкий национальный район.