В Омске впервые пройдет форум «Омская область и соотечественники»

Posted 3 сентября 2019, 13:28
Published 3 сентября 2019, 13:28
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
На форуме ожидают более 400 участников, среди которых будут представители МИД РФ, Минтруда и соцзащиты, МВД, а также российские и зарубежные общественные организации соотечественников. Форум пройдет в России впервые, и выбор региона для его проведения, по информации региональных властей, обусловлен миграционной привлекательностью.
«Сегодня Омская область показывает высокие результаты. Среди 75 регионов, которые принимают участие в госпрограмме, Прииртышье занимает 7 позицию по миграционной привлекательности. Соотечественников, которые выбирают для проживания Омскую область, становится больше. Всего же с 2009 года в Омскую область на постоянное место жительство переехали более 37 тыс. человек», — говорится в сообщении Минтруда региона.
Первый день форума пройдет на базе конгресс-холла «Агентство развития и инвестиций Омской области». В рамках форума планируется провести пленарное заседание и организовать работу секций, где участники обсудят вопросы государственного регулирования содействия добровольному переселению соотечественников, их адаптации и интеграции в общество. Во второй день организаторы планируют провести для участников экскурсии, в том числе в Азовский немецкий национальный район.