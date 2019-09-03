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Posted 3 сентября 2019, 13:28

Published 3 сентября 2019, 13:28

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске впервые пройдет форум «Омская область и соотечественники»

В Омске впервые пройдет форум «Омская область и соотечественники»

3 сентября 2019, 13:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Омске 28–29 ноября пройдет форум «Омская область и соотечественники: 10 лет вместе». На нем участники обсудят проблемы, возникающие при реализации региональных программ переселения, сообщают в правительстве региона.

На форуме ожидают более 400 участников, среди которых будут представители МИД РФ, Минтруда и соцзащиты, МВД, а также российские и зарубежные общественные организации соотечественников. Форум пройдет в России впервые, и выбор региона для его проведения, по информации региональных властей, обусловлен миграционной привлекательностью.

«Сегодня Омская область показывает высокие результаты. Среди 75 регионов, которые принимают участие в госпрограмме, Прииртышье занимает 7 позицию по миграционной привлекательности. Соотечественников, которые выбирают для проживания Омскую область, становится больше. Всего же с 2009 года в Омскую область на постоянное место жительство переехали более 37 тыс. человек», — говорится в сообщении Минтруда региона.

Первый день форума пройдет на базе конгресс-холла «Агентство развития и инвестиций Омской области». В рамках форума планируется провести пленарное заседание и организовать работу секций, где участники обсудят вопросы государственного регулирования содействия добровольному переселению соотечественников, их адаптации и интеграции в общество. Во второй день организаторы планируют провести для участников экскурсии, в том числе в Азовский немецкий национальный район.

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