Омичка может отправиться на 12 лет в колонию за сбор «лечебного» растения

Posted 1 сентября 2019, 06:06
Published 1 сентября 2019, 06:06
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Оперативники задержали 29-летнюю жительницу Кировского округа, когда та шла в поля с мешком, в котором было 2,6 кг наркотиков растительного происхождения.
«Собирала себе для личного потребления. Она лечебная, для волос. Это «Омичка» - омская трава», - пояснила девушка.
Ранее омичка уже была судима за хранение наркотиков. В отношении женщины возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Ей грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.