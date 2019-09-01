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Posted 1 сентября 2019, 06:06

Published 1 сентября 2019, 06:06

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Омичка может отправиться на 12 лет в колонию за сбор «лечебного» растения

1 сентября 2019, 06:06
Полиция задержала девушку, которая шла с мешком наркотиков на остановку, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Оперативники задержали 29-летнюю жительницу Кировского округа, когда та шла в поля с мешком, в котором было 2,6 кг наркотиков растительного происхождения.

«Собирала себе для личного потребления. Она лечебная, для волос. Это «Омичка» - омская трава», - пояснила девушка.

Ранее омичка уже была судима за хранение наркотиков. В отношении женщины возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Ей грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет.

#Новости#Лечение#Наркотики#Полиция#Город#Омск сегодня
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