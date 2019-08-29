В России появилась первая сеть пятого поколения

Телекоммуникационные гиганты «ПАО «МТС» и Huawei первыми в России запустили проект, при котором 5G-сигнал развертывается в масштабах города. На текущем этапе компании не преследуют коммерческой выгоды и занимаются тестированием сигнала. Для реализации проекта были развернуты восемь базовых станций многоэлементных цифровых антенных решеток. Три из них работают в диапазоне 28 ГГц, остальные – 4,9 ГГц. Как пишет newia.ru, это позволило «покрыть» сетью почти всю территорию города. В планах до конца сентября открыть еще четыре станции в диапазоне 4,9 ГГц.