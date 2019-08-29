В России появилась первая сеть пятого поколения

Posted 29 августа 2019, 19:46
Published 29 августа 2019, 19:46
Modified 23 февраля 2022, 13:03
Updated 23 февраля 2022, 13:03
Телекоммуникационные гиганты «ПАО «МТС» и Huawei первыми в России запустили проект, при котором 5G-сигнал развертывается в масштабах города. На текущем этапе компании не преследуют коммерческой выгоды и занимаются тестированием сигнала. Для реализации проекта были развернуты восемь базовых станций многоэлементных цифровых антенных решеток. Три из них работают в диапазоне 28 ГГц, остальные – 4,9 ГГц. Как пишет newia.ru, это позволило «покрыть» сетью почти всю территорию города. В планах до конца сентября открыть еще четыре станции в диапазоне 4,9 ГГц.
Администрация Петербурга сообщает, что на базе 5G-сети будут созданы новаторские технологические решения в производстве, образовательных учреждениях, в области жилищно-коммунального хозяйства и т.д. На данном же этапе опробовать новую сеть смогут только объекты социального назначения.
Освоение новой технологии является важным шагом в реализации нацпроекта «Цифровая экономика». С помощью 5G планируется внедрить концепцию «умного города», в рамках которой создается интернет вещей и многое другое. Через два года сеть 5G планируется развернуть в десяти городах с населением свыше одного миллиона человек.
Нацпроект «Цифровая экономика» - это шесть всероссийских проектов, с бюджетом более 1,6 триллионов рублей, касающихся информационной инфраструктуры, кадровой политики в цифровизации и так далее.